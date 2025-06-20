Лишний вес исчезает на глазах: 3 вещи, которые нужно сделать до 9 утра, если вы хотите похудеть

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То, что вы делаете — или не делаете — перед началом дня, может либо настроить вас на успех в похудении, либо усложнить эту задачу.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

"Создание здоровой утренней рутины создает импульс для продолжения полезных привычек в течение всего дня", — говорит Мелисса Митри, магистр наук, дипломированный диетолог.

Таким образом, здоровые утренние привычки — например, сытный завтрак или прогулка — могут иметь эффект снежного кома, приводя к более позитивным, поддерживающим потерю веса решениям в течение дня.

Убедитесь, что вы достаточно спите

Если вы хотите бодро начать день, у вас может возникнуть соблазн завести будильник на рассвет. Однако, недосыпание может сорвать ваши цели по снижению веса. Сон менее рекомендуемых семи часов не просто заставляет вас чувствовать себя сонным.

"Непостоянные привычки сна могут привести к повышенному аппетиту, плохому выбору продуктов и общему увеличению калорий", — говорит Мэнди Энрайт, диетолог и автор книги "30-минутная кулинарная книга по снижению веса".

Выпейте стакан воды

Как часто вы в середине дня понимаете, что не выпили ни капли воды? Или, может быть, ваша первая остановка после того, как вы встаете с кровати, — это кофеварка? Привычка выпивать стакан воды сразу после пробуждения может не только помочь вам достичь ежедневных норм потребления воды. Это также может быть полезно для снижения веса.

Ешьте богатый белком завтрак

Мы знаем, что вы уже слышали об этом раньше, но завтрак важен! Но не просто любой завтрак. Если вы предпочитаете простой бублик или сладкие хлопья, возможно, пришло время для обновления.

Исследования неизменно показывают, что диета с высоким содержанием белка может способствовать потере веса, предотвращая переедание и поздние перекусы. Почему это так эффективно?

"Начинайте свой день с богатого белком завтрака, чтобы поддерживать потерю веса, сохраняя чувство сытости дольше, уменьшая тягу к еде и помогая вам потреблять меньше калорий в течение дня", — говорит Митри.

Белок также помогает, снижая уровень гормонов, которые вызывают у вас голод, и одновременно увеличивая уровень гормонов, которые сообщают вашему мозгу, что вы сыты. Он также играет ключевую роль в сохранении сжигающей калории сухой мышечной массы, добавляет Митри.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

