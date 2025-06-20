Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе

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1:05
Спорт

Менопауза сопровождается рядом физиологических изменений. Одно удивительное вмешательство, которое может помочь оптимизировать ваше здоровье во время менопаузы? Силовые тренировки.

Переутомление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Переутомление

Силовые тренировки помогают укрепить кости и мышцы, что оказывает целый ряд положительных эффектов на ваш обмен веществ, психическое здоровье, сон и подвижность, что может существенно улучшить качество жизни. Но мы на самом деле не говорим о наборе массы и жиме лежа.

Любые упражнения с сопротивлением — включая йогу, свободные веса, упражнения с собственным весом и использование эспандеров — это способ получить пользу от силовых тренировок.

Начало (или продолжение) режима силовых тренировок может стать мощным инструментом для поддержания здоровья во время менопаузы. Увеличение прочности костей и мышц и оптимизация метаболического здоровья могут существенно повлиять на то, как вы себя чувствуете и функционируете в среднем возрасте и после него.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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