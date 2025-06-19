Гибкость как у гимнастки и лёгкость балерины: вот что будет с телом, если вы будете делать растяжку

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Растяжка может показаться не такой эффективной, как поднятие тяжестей, или не такой расслабляющей, как ванна с пеной, но ежедневная растяжка имеет удивительное количество преимуществ для здоровья, которые можно ощутить всего за несколько минут в день.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина выполняет упражнение золотой петух

"Каждый может извлечь пользу из регулярной растяжки. Как человек, который работает в основном с корпоративными сотрудниками, которые сидят за столами большую часть своего дня, растяжка чрезвычайно важна для ежедневного использования", — говорит Мэнди Энрайт, магистр наук.

Независимо от того, являетесь ли вы бегуном, тяжелоатлетом или проводите дни за столом, добавление растяжки в вашу повседневную жизнь может помочь вам двигаться легче, быстрее восстанавливаться после стресса, крепче спать и даже снизить риск получения травмы.

Начало регулярной растяжки может показаться просто очередной задачей, но вы заметите большую пользу от небольших усилий каждый день.

Вот несколько способов, которыми ежедневная растяжка может улучшить ваше здоровье и благополучие.

Приоритет растяжки может быть одним из лучших способов предотвратить травмы, независимо от того, являетесь ли вы спортсменом или нет

Исследования показали, что динамическая растяжка (например, выпады при ходьбе и круговые движения руками) перед физической активностью может снизить риск получения травмы. Помимо того, что это часть расслабляющей процедуры перед сном, время, потраченное на растяжку, на самом деле может помочь вам лучше спать.

Ежедневная растяжка может значительно улучшить гибкость и диапазон движения суставов, способствуя более плавному и эффективному движению.

Сделайте растяжку частью своей повседневной жизни, и вы можете обнаружить, что испытываете меньше болезненных ощущений и боли сейчас и с возрастом. Это особенно актуально, если вы проводите большую часть своего времени в кресле.

В одном исследовании работники офисов, которые тратили всего десять минут на растяжку дважды в неделю в течение двенадцати недель, сообщили о значительно более низком уровне боли в шее, плечах, пояснице, верхней части спины и ступнях.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

