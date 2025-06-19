Чеченского боксёра Абу Юсупова зарезали в Берлине

Чеченского боксёра Абу Юсупова убили в Берлине. Он скончался в больнице после того, как его пырнули ножом, сообщает EADaily.
39-летний Юсупов уже долгое время жил в этом немецком городе и даже строил там спортивную карьеру.
Конфликт между боксёром и посторонними мужчинами произошел на железнодорожной станции Гезундбруннен. Один из участников драки ударил Юсупова ножом в шею.
Юсупов поругался с группой афганцев, которые скрылись до приезда полиции.
Прокуратура Берлина сообщила, что подозреваемые всё ещё находятся на свободе.
У боксёра Абу Юсупова остались жена и трое детей.
Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.
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