Чеченского боксёра Абу Юсупова зарезали в Берлине

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Чеченского боксёра Абу Юсупова убили в Берлине. Он скончался в больнице после того, как его пырнули ножом, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ наручники

39-летний Юсупов уже долгое время жил в этом немецком городе и даже строил там спортивную карьеру.

Конфликт между боксёром и посторонними мужчинами произошел на железнодорожной станции Гезундбруннен. Один из участников драки ударил Юсупова ножом в шею.

Юсупов поругался с группой афганцев, которые скрылись до приезда полиции.

Прокуратура Берлина сообщила, что подозреваемые всё ещё находятся на свободе.

У боксёра Абу Юсупова остались жена и трое детей.

Уточнения

Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.



