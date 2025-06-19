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Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?

1:29
Спорт

Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова раскрывает секреты древнего боевого искусства, которое становится все популярнее среди женщин. В отличие от жестких фитнес-тренировок, ушу сочетает физическую нагрузку с глубокой психологической практикой.

Спортивная девушка с шейкером
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка с шейкером

Контроль дыхания, плавные движения и медитативная сосредоточенность помогают бороться с тревожностью, хронической усталостью и даже бессонницей.

Идеальная фигура без перегрузок

Тренировки по ушу — это гармоничная проработка всего тела без риска "перекачаться". Комплексы упражнений мягко, но эффективно укрепляют:

  • Спину — формируя красивую осанку и снимая напряжение с позвоночника
  • Пресс — создавая подтянутый, но естественный рельеф
  • Ноги — развивая силу и грацию одновременно

Особенность ушу — в работе с собственным весом и плавных переходах между позициями, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет избежать травм и перегрузок, пишет "Федерал пресс".

5 причин начать заниматься ушу уже сегодня

  1. Антистресс-эффект — тренировки снимают напряжение лучше медитации
  2. Гибкость без боли — мягкое растягивание мышц без резких движений
  3. Красивая осанка — естественное выравнивание позвоночника
  4. Ускоренный метаболизм — плавные, но энергозатратные движения
  5. Уверенность в себе — боевые элементы дают чувство защищенности

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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