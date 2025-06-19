Ушу против фитнеса: почему женщины массово переходят на боевые искусства?

Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова раскрывает секреты древнего боевого искусства, которое становится все популярнее среди женщин. В отличие от жестких фитнес-тренировок, ушу сочетает физическую нагрузку с глубокой психологической практикой.
Контроль дыхания, плавные движения и медитативная сосредоточенность помогают бороться с тревожностью, хронической усталостью и даже бессонницей.
Тренировки по ушу — это гармоничная проработка всего тела без риска "перекачаться". Комплексы упражнений мягко, но эффективно укрепляют:
Особенность ушу — в работе с собственным весом и плавных переходах между позициями, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет избежать травм и перегрузок, пишет "Федерал пресс".
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.