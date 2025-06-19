Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Сон за рулём наступает внезапно: признаки, которые нельзя игнорировать
Затопили? 6 шагов, которые помогут вам взыскать ущерб с соседей
Не выпили достаточно воды в течение дня? Вот что можно сделать вечером
Парижский авиасалон: как катастрофа Air India повлияла на Boeing и Airbus
Самые красивые рестораны мира — два из них ты найдёшь в Париже
Гоша Куценко раскрыл секрет, как помог Тарантино снять культовый фильм — история встречи, о которой вы не знали
Упакована по стандарту, а внутри — брак: какие ошибки совершают водители при заказе в интернете
Летняя жара без страха: добавьте сахар в полив и спасите свои растения

Больше никакой боли! Упражнения, которые спасут вашу спину

1:17
Спорт

Современный образ жизни убивает нашу спину. Сидячая работа, постоянное использование смартфонов и отсутствие физической активности превращают позвоночник в "развалину".

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Ольга Дерендеева-Куртова, известный фитнес-эксперт, раскрывает простую истину: большинство проблем со спиной можно решить правильными упражнениями. Но какие именно?

"Лодочка" — королева всех упражнений для спины. Это движение не просто укрепляет мышцы, оно создает естественный корсет для позвоночника. Гиперэкстензия — секретное оружие против болей в пояснице. А планка? Это универсальное упражнение, которое заменит целый комплекс для спины.

Главное — выполнять их правильно, иначе можно навредить себе еще больше, пишет "Известия".

Многие мечтают о красивой V-образной спине, но не знают, как ее добиться. Подтягивания — золотой стандарт, но что делать, если вы не можете подтянуться ни разу? Тяга гантелей в наклоне или резиновых лент — идеальная альтернатива.

Главное — не гнаться за весами, а сосредоточиться на технике. Тренер предупреждает: "Лучше сделать 10 правильных повторений, чем 20 кривых".

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Домашние животные
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Последние материалы
Упакована по стандарту, а внутри — брак: какие ошибки совершают водители при заказе в интернете
Летняя жара без страха: добавьте сахар в полив и спасите свои растения
Эту процедуру нужно делать в машине хотя бы раз в год — иначе появится запах
Баклажан, который не впитывает масло и не горчит: способ приготовления, который вы точно недооценивали
Инвестирование с молодого возраста: почему это так важно
Электросамокаты и рогатки: подростки превратили курортное местечко в зону риска для приезжих
Восточный ветер перемен: Фадеев нашёл свою героиню на Интервидении
Этот материал генерирует в 1000 раз больше энергии — и он уже существует
Невидимая пленка: как крем с силиконом сводит на нет весь ваш уход
Пилатес дома творит чудеса: 5 упражнений без оборудования изменят вашу фигуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.