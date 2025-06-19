Больше никакой боли! Упражнения, которые спасут вашу спину

Современный образ жизни убивает нашу спину. Сидячая работа, постоянное использование смартфонов и отсутствие физической активности превращают позвоночник в "развалину".
Ольга Дерендеева-Куртова, известный фитнес-эксперт, раскрывает простую истину: большинство проблем со спиной можно решить правильными упражнениями. Но какие именно?
"Лодочка" — королева всех упражнений для спины. Это движение не просто укрепляет мышцы, оно создает естественный корсет для позвоночника. Гиперэкстензия — секретное оружие против болей в пояснице. А планка? Это универсальное упражнение, которое заменит целый комплекс для спины.
Главное — выполнять их правильно, иначе можно навредить себе еще больше, пишет "Известия".
Многие мечтают о красивой V-образной спине, но не знают, как ее добиться. Подтягивания — золотой стандарт, но что делать, если вы не можете подтянуться ни разу? Тяга гантелей в наклоне или резиновых лент — идеальная альтернатива.
Главное — не гнаться за весами, а сосредоточиться на технике. Тренер предупреждает: "Лучше сделать 10 правильных повторений, чем 20 кривых".
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.