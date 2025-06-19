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Куда теперь парням стремиться? Сергей Юран о судьбе Химок

1:53
Спорт

В Московской области наблюдается спад профессионального спорта, который проявился в приостановке деятельности футбольного клуба "Химки". Об этом сообщил бывший главный тренер команды Сергей Юран.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбол

Юран выразил сожаление по поводу прекращения существования клуба и отметил, что для понимания ситуации необходимо знать внутренние детали.

"Печально, что клуб прекратил существование. Сложно комментировать — надо быть внутри клуба, понимать, что произошло", — сказал Юран.

Московская область является крупным регионом с множеством спортивных школ, но нехватка профессиональных клубов ограничивает перспективы молодых спортсменов, добавил тренер.

"Большой регион, школ много — футбольных, баскетбольных. А куда парням стремиться? Они хотели, к примеру, играть в "Химках", — заметил Юран.

Футбольный клуб "Химки" был стабильным участником Российской Премьер-лиги (РПЛ) и имел богатую историю. В регионе также существует футбольный клуб "Сатурн", но он играет во Второй лиге, напомнил Юран, на которого ссылается Газета.Ru.

24 мая стало известно, что "Химки", наряду с новороссийским "Черноморцем" и "СКА-Хабаровском", не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию подмосковного клуба. По итогам прошедшего чемпионата РПЛ "Химки" заняли 12-е место.

Изначально в СМИ появилась информация о банкротстве клуба и массовом увольнении сотрудников. Футболисты могли стать свободными агентами без выплаты долгов, так как руководство отказалось погашать задолженности после отказа в лицензировании. Однако позже клуб опроверг эти сведения.

Уточнения

«Хи́мки» — российский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший с 1997 по 2025 год. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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