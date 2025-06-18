Шесть команд, одна цель: Валерий Гладилин о борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ

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Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин полагает, что новый сезон Российской премьер-лиги будет насыщенным и конкурентным. По его мнению, за чемпионский титул будут бороться шесть команд.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольное поле

Гладилин отметил, что многие клубы нацелены на высокие результаты в предстоящем сезоне.

"Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Краснодар" — вся эта шестерка будет бороться за чемпионство. Интриги будет много в новом сезоне", — сказал Гладилин.

Напомним, что в сезоне 2024/25 чемпионом России стал "Краснодар", который набрал 67 очков. Команда завоевала титул в последнем туре чемпионата, обыграв московское "Динамо" со счётом 3:0. Это чемпионство стало первым в истории клуба, основанного в 2008 году, напоминает Газета.Ru.

Второе место занял петербургский "Зенит" с 66 очками, а замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набрав 59 очков. На два очка от него отстал четвёртый призёр — "Спартак".

Уточнения

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.

