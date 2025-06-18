Вторая попа — не приговор: как убрать складку под ягодицами и почему она появляется

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Вы приседаете, делаете мостик, стараетесь — а под ягодицами всё равно остаётся складка. В народе её называют "вторая попа", но по-научному — это переход между ягодичной мышцей и задней поверхностью бедра. У кого-то он выражен с детства, у кого-то появился с годами. Но его можно изменить — если знать, что именно тренировать и почему.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка

Откуда берётся складка под ягодицами

Причины могут быть разными, но чаще всего это комбинация:

Слабые ягодичные мышцы , особенно средняя и нижняя часть большой ягодичной

, особенно средняя и нижняя часть большой ягодичной Напряжённые или укороченные подколенные сухожилия , которые "подтягивают" бедро вверх

, которые "подтягивают" бедро вверх Локальные жировые отложения , особенно при сидячем образе жизни

, особенно при сидячем образе жизни Неправильная техника в упражнениях, когда вместо ягодиц работает передняя поверхность бедра

Эта зона почти не задействуется при ходьбе и ещё хуже работает, если вы много сидите — мышцы перестают включаться, и тело "запоминает" этот паттерн.

Что действительно работает

Вот упражнения, которые направлены на то, чтобы укрепить нижнюю часть ягодичных мышц, растянуть заднюю поверхность бедра и сделать переход от бедра к ягодице более "чистым".

Гиперэкстензия с акцентом на ягодицы

Выполняется на римском стуле или скамье.

Главное — не переразгибать поясницу, а мягко поднимать корпус, "выжимая" ягодицы.

3 подхода по 15-20 повторений.

Ягодичный мостик с широкой постановкой ног

Лягте на спину, стопы шире плеч, носки врозь.

Подъём таза — до максимального напряжения ягодиц в верхней точке.

Можно использовать штангу или гантель на таз.

4 подхода по 12-15 раз.

Румынская тяга на одной ноге

Стоя на одной ноге, наклон вперёд с прямой спиной и опорой на бедро.

Сильное растяжение в зоне под ягодицей.

3 подхода по 10-12 повторений на ногу.

Болгарские выпады

Задняя нога — на возвышении, передняя — под углом 90 градусов.

Медленное опускание до ощущения натяжения в ягодице.

3 подхода по 10 повторов на каждую ногу.

Сведение ног с эластичной лентой или в тренажёре

Работает на среднюю ягодичную, стабилизирует форму и подтягивает нижнюю линию.

Делайте лёжа, сидя или стоя — главное, чувствовать работу мышц.

3 подхода по 20 повторов.

Дополнительные советы

Делайте упражнения медленно, особенно на фазе опускания — это активизирует мышцы сильнее.

особенно на фазе опускания — это активизирует мышцы сильнее. Используйте массаж или ролл - чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение

- чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение Не сидите часами - поднимайтесь и делайте пару движений каждые 30-40 минут

Что не сработает

Сотни приседаний без контроля нагрузки — будут качаться бёдра, не попа.

Кардио без силовой тренировки — калории сжигаются, но форма не улучшается.

Крема от дряблости — не изменят мышечный тонус и не подтянут ткани в долгосрочной перспективе.

Складка под ягодицами — это не недостаток, а обычная часть анатомии. Но вы можете улучшить её внешний вид, если сосредоточитесь на правильной тренировке: укрепите ягодицы, растянете заднюю поверхность бедра и будете соблюдать технику.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

