Вторая попа — не приговор: как убрать складку под ягодицами и почему она появляется

Вы приседаете, делаете мостик, стараетесь — а под ягодицами всё равно остаётся складка. В народе её называют "вторая попа", но по-научному — это переход между ягодичной мышцей и задней поверхностью бедра. У кого-то он выражен с детства, у кого-то появился с годами. Но его можно изменить — если знать, что именно тренировать и почему.
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Спортивная девушка
Откуда берётся складка под ягодицами
Причины могут быть разными, но чаще всего это комбинация:
Слабые ягодичные мышцы, особенно средняя и нижняя часть большой ягодичной
Напряжённые или укороченные подколенные сухожилия, которые "подтягивают" бедро вверх
Локальные жировые отложения, особенно при сидячем образе жизни
Неправильная техника в упражнениях, когда вместо ягодиц работает передняя поверхность бедра
Эта зона почти не задействуется при ходьбе и ещё хуже работает, если вы много сидите — мышцы перестают включаться, и тело "запоминает" этот паттерн.
Что действительно работает
Вот упражнения, которые направлены на то, чтобы укрепить нижнюю часть ягодичных мышц, растянуть заднюю поверхность бедра и сделать переход от бедра к ягодице более "чистым".
Гиперэкстензия с акцентом на ягодицы
Выполняется на римском стуле или скамье.
Главное — не переразгибать поясницу, а мягко поднимать корпус, "выжимая" ягодицы.
3 подхода по 15-20 повторений.
Ягодичный мостик с широкой постановкой ног
Лягте на спину, стопы шире плеч, носки врозь.
Подъём таза — до максимального напряжения ягодиц в верхней точке.
Можно использовать штангу или гантель на таз.
4 подхода по 12-15 раз.
Румынская тяга на одной ноге
Стоя на одной ноге, наклон вперёд с прямой спиной и опорой на бедро.
Сильное растяжение в зоне под ягодицей.
3 подхода по 10-12 повторений на ногу.
Болгарские выпады
Задняя нога — на возвышении, передняя — под углом 90 градусов.
Медленное опускание до ощущения натяжения в ягодице.
3 подхода по 10 повторов на каждую ногу.
Сведение ног с эластичной лентой или в тренажёре
Работает на среднюю ягодичную, стабилизирует форму и подтягивает нижнюю линию.
Делайте лёжа, сидя или стоя — главное, чувствовать работу мышц.
3 подхода по 20 повторов.
Дополнительные советы
Делайте упражнения медленно, особенно на фазе опускания — это активизирует мышцы сильнее.
Используйте массаж или ролл - чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение
Не сидите часами - поднимайтесь и делайте пару движений каждые 30-40 минут
Что не сработает
Сотни приседаний без контроля нагрузки — будут качаться бёдра, не попа.
Кардио без силовой тренировки — калории сжигаются, но форма не улучшается.
Крема от дряблости — не изменят мышечный тонус и не подтянут ткани в долгосрочной перспективе.
Складка под ягодицами — это не недостаток, а обычная часть анатомии. Но вы можете улучшить её внешний вид, если сосредоточитесь на правильной тренировке: укрепите ягодицы, растянете заднюю поверхность бедра и будете соблюдать технику.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.