Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компенсация или возврат? Представитель Андрея Макаревича* раскрыл, что будет с изъятым у жены музыканта автомобилем
Помидоры, которые растут на глазах: шокирующий эффект опрыскивания в жару
Чистить зубы после завтрака — ошибка: врач назвала главную угрозу для эмали
Страх, который изменил жизнь: Шакира объяснила, почему хочет покинуть США
"Жрать будет нечего": Лукашенко пригрозил аграриям за массовый падеж скота
Печальный Зеленский на саммите G7: 5000 миль — и ни слова поддержки от Трампа
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Паспорт вместо денег: в Сеуле россиянке не продали украшение из-за гражданства
Тайна яда: как пауки подстраивают химическое оружие под жертву

Они показывают успех, которого нет: 5 фитнес-гаджетов, которые вас обманывают

3:17
Спорт

Они считают лишние шаги, преувеличивают наши усилия и "прощают" калорийные ошибки. Они врут — но врут, как хороший друг: чтобы поддержать, а не осудить. И знаете что? Это действительно работает.

Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом

Рассказываем, какие гаджеты чаще всего грешат приукрашиванием, и почему именно это помогает не сдаваться.

Браслет, который любит ваши шаги

Вы пошевелили рукой — и уже плюс 50 шагов. Поставили чайник, вытерли стол, переложили книги — и вот оно, заветное "10 000 шагов". Большинство фитнес-браслетов не различают движение рук и ходьбу, особенно в быту.

Почему это работает

  • Даже если цифра не совсем честная, она вызывает гордость и чувство успеха. А это уже мотивация — выйти пройтись ещё немного. Или хотя бы не лечь обратно на диван.

Смарт-часы, щедрые на похвалу

Вы слегка потянулись после сна — часы хвалят за "йога-сессию". Прогулялись до магазина — они уже рисуют "кардио на высокой интенсивности". Да, искусственный интеллект явно на вашей стороне.

Почему это работает

  • Психология победы важнее точности. Даже если вы только начали, часы создают ощущение, что вы уже в игре. Это втягивает — и в какой-то момент вы действительно начинаете заниматься больше.

Весы, которые закрывают глаза

Сегодня минус килограмм. Завтра плюс. Потом снова минус. Хотя вы ничего особо не меняли. Весы с анализом состава тела могут реагировать на всё - от плотности завтрака до влажности кожи.

Почему это работает

  • Вы видите движение — и чувствуете себя победителем. Иногда одного взгляда на "минус 700 граммов" достаточно, чтобы поверить в себя и не сорваться.

Трекеры сна, которые делают вид, что всё нормально

Ночь была беспокойной, а гаджет показывает "глубокий сон — 2 часа 10 минут". Да, данные не точные: без медицинских приборов ни один трекер не даст абсолютной картины. Но ощущение, что вы спали хорошо — уже половина успеха.

Почему это работает

  • Если вы верите, что выспались, то чувствуете себя бодрее. Мозг расслабляется, тревожность снижается — и сон действительно становится качественнее.

Счётчики калорий, которые разрешают десерт

Фитнес-трекеры любят приписывать сожжённые калории: прошлись по квартире — "минус капучино". Пропылесосили — и можно наградить себя печенькой. Они щедры — но с пользой.

Почему это работает

  • Когда вы ощущаете баланс — между "ем" и "двигаюсь" — гораздо проще удерживать привычки. Психологический комфорт ведёт к стабильному результату, даже если цифры не совпадают с реальностью.

Немного лжи во благо — это не преступление

Фитнес-гаджеты неидеальны. Но если ложь мотивирует вас встать, выйти, пройтись, подвигаться и не сорваться — это не обман, а мягкая поддержка. Главное — понимать правила игры. Тогда они станут не строгим контролёром, а союзником.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Компенсация или возврат? Представитель Андрея Макаревича* раскрыл, что будет с изъятым у жены музыканта автомобилем
Помидоры, которые растут на глазах: шокирующий эффект опрыскивания в жару
Чистить зубы после завтрака — ошибка: врач назвала главную угрозу для эмали
Страх, который изменил жизнь: Шакира объяснила, почему хочет покинуть США
"Жрать будет нечего": Лукашенко пригрозил аграриям за массовый падеж скота
Печальный Зеленский на саммите G7: 5000 миль — и ни слова поддержки от Трампа
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Паспорт вместо денег: в Сеуле россиянке не продали украшение из-за гражданства
Тайна яда: как пауки подстраивают химическое оружие под жертву
Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.