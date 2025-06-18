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Занимайтесь всего час в день — и прощайтесь с жировыми складками

2:30
Спорт

Кажется, вы всё перепробовали, а вес так и не уходит? Возможно, вы просто ещё не пробовали шейпинг — тренировки, которые точечно работают с проблемными зонами. Живот, бока, бёдра — именно там чаще всего остаются лишние сантиметры, и именно на них нацелена эта система.

Домашняя тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Домашняя тренировка

Что такое шейпинг

Шейпинг — это не просто набор упражнений, а целая методика. Её задача — создать стройное, подтянутое тело без излишней мускулатуры. Он особенно популярен среди женщин, желающих избавиться от лишнего веса и обрести грациозность.

Классическая программа делится на два этапа:

  • Первый: активация организма, адаптация к нагрузкам, активное сжигание жира.
  • Второй: закрепление результата — фигура становится более чёткой, мышцы подтягиваются.

Занятия подходят тем, кто не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Кроме того, комплексы можно адаптировать для занятий дома — это особенно удобно для начинающих.

Почему шейпинг так эффективен

Один час шейпинга — минус 250 калорий. При регулярных тренировках и соблюдении режима питания можно сбросить до 5–6 кг за пару месяцев. Но важно не останавливаться: при прекращении тренировок тело может быстро вернуться в прежнюю форму.

Шейпинг и фитнес-аэробика — в чём разница

Многие считают эти направления синонимами, но это заблуждение. Шейпинг ориентирован на формирование рельефа и коррекцию фигуры. А вот фитнес-аэробика — это про общую физическую форму, укрепление здоровья и стрессоустойчивость.

«Shaping» в переводе с английского — «создание формы». В этом и суть методики.

Отличия в подходе

  • Фитнес-аэробика не требует персонального режима: тренируйтесь в своём темпе, хоть каждый день. Она оздоравливает весь организм
  • и подходит абсолютно всем.
    Шейпинг — это стратегия для тех, кто хочет конкретных результатов: стройности, грации, избавления от лишнего. Он подбирается индивидуально, ориентирован на проблемные зоны.

Фитнес включает упражнения на выносливость, гибкость, работу сердца и лёгких. Шейпинг же — это точечная работа с телом, где нагрузка подбирается индивидуально для каждого.

Уточнения

Шейпинг (англиц. от shaping — формирование, придание формы.

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — "воздух" и βίος — "жизнь") — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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