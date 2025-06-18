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Кажется, вы прокачиваетесь, но цифры говорят другое: причины, по которым тело игнорирует ваши тренировки

2:36
Спорт

Кажется, всё делаете правильно: тренируетесь регулярно, питаетесь сбалансированно, но результат — нулевой? Секрет может скрываться в том, как именно вы ведёте себя до и после тренировки. Вот главные ошибки, которые сводят на нет все усилия — проверьте, не делаете ли вы их.

Переутомление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Переутомление

Что не стоит делать после тренировки:

1. Есть сразу же после зала

Чувство голода может быть сильным, но набрасываться на еду сразу — ошибка. Подождите хотя бы час: организм в этот момент активно сжигает жир, а не жаждет пополнить калории.

2. Резко прекращать активность

После интенсивной нагрузки телу нужен мягкий переход к покою. Не ложитесь сразу на диван — походите, займитесь чем-то простым. Пусть пульс нормализуется естественно.

3. Пропускать растяжку

Несколько минут растяжки после тренировки — не пустяк. Она делает мышцы гибкими, помогает избежать травм и ускоряет восстановление.

4. Алкоголь и сигареты

После спорта особенно важно беречь тело: курение сгущает кровь, а алкоголь перегружает организм, снижая иммунитет.

5. Не следить за прогрессом

Весы, сантиметр, заметки — любые показатели помогут понять, двигаетесь ли вы вперёд. Прогресс — лучший мотиватор.

Что не стоит делать перед тренировкой:

1. Игнорировать воду

За полчаса до начала — стакан тёплой воды. Это улучшит кровообращение и поможет мышцам работать на максимум.

2. Заниматься на голодный желудок

Тренировка без энергии — путь к слабости и головокружению. За 2 часа — полноценный приём пищи, перед самой тренировкой — лёгкий перекус: орехи, каши, салат.

3. Перетруждаться до зала

Физический труд, недосып или стресс — плохая база для спорта. Дайте телу отдых перед нагрузкой.

4. Завышенные ожидания

Слишком сложная программа — прямой путь к травмам. Начинайте с малого, прогрессируйте постепенно. Это и безопасно, и эффективно.

5. Тренироваться в стрессе

Кортизол снижает эффективность тренировок, делает вас раздражительным и уставшим. Лучше сначала восстановить эмоциональный фон.

Запомните: путь к телу мечты — это не только о "что" и "сколько", но и о когда и как. Забота о себе — в деталях.

Уточнения

Привы́чка — в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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