Легко избавиться от лишнего веса после 40 лет: попробуйте эти 5 упражнений с собственным весом

Сглаживание жира на животе после 40 лет не связано с бесконечными скручиваниями или экстремальными диетами, а с умными, последовательными движениями, которые запускают ваш метаболизм и нацелены на мышцы, поддерживающие ваш живот.
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Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Подъемы коленей
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Подтяните правое колено к груди, одновременно работая левой рукой.
Быстро переключитесь на противоположную сторону, бегая на месте с высоко поднятыми коленями.
Продолжайте в течение 30 секунд, удерживая корпус напряженным, а спину прямой.
Планка с касанием плеч
Начните с высокой планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер. Сохраняя тело неподвижным, поднимите правую руку, чтобы коснуться левого плеча.
Опустите ее обратно и повторите с другой стороны.
Поочередно коснитесь в течение 30-45 секунд, все время удерживая корпус напряженным.
Обратные скручивания
Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты под углом 90 градусов.
Напрягите мышцы кора и поднимите бедра от пола, подтянув колени к груди.
Медленно опустите бедра обратно на пол, контролируя движение. Повторите 12-15 раз.
"Альпинисты"
Начните с положения высокой планки, руки под плечами. Подтяните правое колено к груди.
Быстро поменяйте ноги, выдвинув левое колено вперед и вытянув правую ногу назад.
Быстро меняйте ноги в течение 30 секунд, удерживая бедра на одном уровне.
Мёртвый жук
Лягте на спину, вытянув руки к потолку и согнув колени под углом 90 градусов.
Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, удерживая корпус напряженным.
Вернитесь в исходное положение и повторите на противоположной стороне.
Выполните 8-10 повторений на каждую сторону, двигаясь под контролем.
Уточнения
Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).