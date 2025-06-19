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Легко избавиться от лишнего веса после 40 лет: попробуйте эти 5 упражнений с собственным весом

2:02
Спорт

Сглаживание жира на животе после 40 лет не связано с бесконечными скручиваниями или экстремальными диетами, а с умными, последовательными движениями, которые запускают ваш метаболизм и нацелены на мышцы, поддерживающие ваш живот.

Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Подъемы коленей

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Подтяните правое колено к груди, одновременно работая левой рукой.
  2. Быстро переключитесь на противоположную сторону, бегая на месте с высоко поднятыми коленями.
  3. Продолжайте в течение 30 секунд, удерживая корпус напряженным, а спину прямой.

Планка с касанием плеч

  1. Начните с высокой планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер. Сохраняя тело неподвижным, поднимите правую руку, чтобы коснуться левого плеча.
  2. Опустите ее обратно и повторите с другой стороны.
  3. Поочередно коснитесь в течение 30-45 секунд, все время удерживая корпус напряженным.

Обратные скручивания

  1. Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты под углом 90 градусов.
  2. Напрягите мышцы кора и поднимите бедра от пола, подтянув колени к груди.
  3. Медленно опустите бедра обратно на пол, контролируя движение. Повторите 12-15 раз.

"Альпинисты"

  1. Начните с положения высокой планки, руки под плечами. Подтяните правое колено к груди.
  2. Быстро поменяйте ноги, выдвинув левое колено вперед и вытянув правую ногу назад.
  3. Быстро меняйте ноги в течение 30 секунд, удерживая бедра на одном уровне.

Мёртвый жук

  1. Лягте на спину, вытянув руки к потолку и согнув колени под углом 90 градусов.
  2. Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, удерживая корпус напряженным.
  3. Вернитесь в исходное положение и повторите на противоположной стороне.
  4. Выполните 8-10 повторений на каждую сторону, двигаясь под контролем.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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