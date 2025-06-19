Легко избавиться от лишнего веса после 40 лет: попробуйте эти 5 упражнений с собственным весом

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Сглаживание жира на животе после 40 лет не связано с бесконечными скручиваниями или экстремальными диетами, а с умными, последовательными движениями, которые запускают ваш метаболизм и нацелены на мышцы, поддерживающие ваш живот.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Подъемы коленей

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Подтяните правое колено к груди, одновременно работая левой рукой. Быстро переключитесь на противоположную сторону, бегая на месте с высоко поднятыми коленями. Продолжайте в течение 30 секунд, удерживая корпус напряженным, а спину прямой.

Планка с касанием плеч

Начните с высокой планки, руки под плечами, ноги на ширине бедер. Сохраняя тело неподвижным, поднимите правую руку, чтобы коснуться левого плеча. Опустите ее обратно и повторите с другой стороны. Поочередно коснитесь в течение 30-45 секунд, все время удерживая корпус напряженным.

Обратные скручивания

Лягте на спину, руки по бокам, колени согнуты под углом 90 градусов. Напрягите мышцы кора и поднимите бедра от пола, подтянув колени к груди. Медленно опустите бедра обратно на пол, контролируя движение. Повторите 12-15 раз.

"Альпинисты"

Начните с положения высокой планки, руки под плечами. Подтяните правое колено к груди. Быстро поменяйте ноги, выдвинув левое колено вперед и вытянув правую ногу назад. Быстро меняйте ноги в течение 30 секунд, удерживая бедра на одном уровне.

Мёртвый жук

Лягте на спину, вытянув руки к потолку и согнув колени под углом 90 градусов. Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, удерживая корпус напряженным. Вернитесь в исходное положение и повторите на противоположной стороне. Выполните 8-10 повторений на каждую сторону, двигаясь под контролем.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

