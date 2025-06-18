Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежность отвергнута: что скрывает мнимая злость британских кошек
Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки
Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть
Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении
Пирс Броснан раскрыл секрет брака с Кили Шей: раздельное проживание не помеха для любви
Пёс лёг в ноги и не отходит — и это не просто привычка
В поисках уединения: как Дром стал альтернативой Провансу
Зубы Ozempic: как препарат для похудения может испортить вашу улыбку
Улитки в панике: почему кофейная гуща оказывается их худшим врагом

Превратите футбольную майку в модный наряд или как быть стильным, как Доминик Собослай

2:18
Спорт

Есть что-то очень привлекательное в мужчине, который уверенно носит футбольную майку. Майка означает спорт, пот, трибуны, но в 2025 году она также означает стиль. Доминик Собослаи стал новым Дэвидом Бекхэмом футбольных полей, новым лицом венгерского футбола, который, кстати, очень хорошо смотрится в красной майке. Вот как мы можем носить ее стильно этим летом.

Доминик Сабослаи
Фото: valogatott.mlsz.hu by mlsz.hu – the official website of the Hungarian Football Federation is licensed under mlsz.hu – Hungarian Football Federation
Доминик Сабослаи

Летом 2025 года футбольная майка также будет популярна среди девушек. Конечно, футболисты уже давно играют с этим стилем. Просто подумайте о Дэвиде Бекхэме, который носил дизайнерские вещи так же, как майку "Манчестер Юнайтед", или о Месси, который выглядит так, будто он в рекламе в майке сборной Аргентины, и, конечно, есть Роналду, который практически является ходячим магазином роскоши. Но теперь Собослаи стал новой иконой стиля.

TikTok уже давно доминируют не видео #getreadywithme, а #footballshirtoutfit и #SzoboszlaiStyle. Миллионы девушек показывают, как создать образ Y2K meets Sporty Spice из простой майки Liverpool.

Выберите рубашку большего размера — как будто вы украли ее у своего парня — и сочетайте ее с облегающей джинсовой юбкой. Здесь лучше всего работает контраст: спортивный верх, женственный низ.

Если вы достаточно смелы, возьмите ножницы и разрежьте майку в форме укороченного топа — или завяжите ее вокруг талии. Круто будет выглядеть и с брюками с высокой талией.

Этот трюк — секретное оружие гуру моды: футбольная майка под свободным мужским пиджаком. Вы бы над этим посмеялись? Но это один из самых модных образов сейчас от Милана до Нью-Йорка. Он также работает с крутыми солнцезащитными очками и высокими каблуками — или кроссовками, если вы хотите выглядеть более повседневно.

Ношение юбки из тюля под свободной футбольной майкой может показаться абсурдным, но у этого уже есть название на TikTok: "футбольная фея". То же самое касается уличного стиля с брюками-карго. Даже Доминик позавидовал бы этому.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Наука и техника
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана Аудио 
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Домашние животные
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки Аудио 
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Нежность отвергнута: что скрывает мнимая злость британских кошек
Покупатель уходит, не заходя: невидимые ошибки, которые стоят вам сделки
Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть
Как вулканы и наводнения помогли древним обезьянам выживать: новое открытие из Кении
Пирс Броснан раскрыл секрет брака с Кили Шей: раздельное проживание не помеха для любви
Пёс лёг в ноги и не отходит — и это не просто привычка
В поисках уединения: как Дром стал альтернативой Провансу
Зубы Ozempic: как препарат для похудения может испортить вашу улыбку
Улитки в панике: почему кофейная гуща оказывается их худшим врагом
Превратите футбольную майку в модный наряд или как быть стильным, как Доминик Собослай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.