Превратите футбольную майку в модный наряд или как быть стильным, как Доминик Собослай

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Есть что-то очень привлекательное в мужчине, который уверенно носит футбольную майку. Майка означает спорт, пот, трибуны, но в 2025 году она также означает стиль. Доминик Собослаи стал новым Дэвидом Бекхэмом футбольных полей, новым лицом венгерского футбола, который, кстати, очень хорошо смотрится в красной майке. Вот как мы можем носить ее стильно этим летом.

Фото: valogatott.mlsz.hu by mlsz.hu – the official website of the Hungarian Football Federation is licensed under mlsz.hu – Hungarian Football Federation Доминик Сабослаи

Летом 2025 года футбольная майка также будет популярна среди девушек. Конечно, футболисты уже давно играют с этим стилем. Просто подумайте о Дэвиде Бекхэме, который носил дизайнерские вещи так же, как майку "Манчестер Юнайтед", или о Месси, который выглядит так, будто он в рекламе в майке сборной Аргентины, и, конечно, есть Роналду, который практически является ходячим магазином роскоши. Но теперь Собослаи стал новой иконой стиля.

TikTok уже давно доминируют не видео #getreadywithme, а #footballshirtoutfit и #SzoboszlaiStyle. Миллионы девушек показывают, как создать образ Y2K meets Sporty Spice из простой майки Liverpool.

Выберите рубашку большего размера — как будто вы украли ее у своего парня — и сочетайте ее с облегающей джинсовой юбкой. Здесь лучше всего работает контраст: спортивный верх, женственный низ.

Если вы достаточно смелы, возьмите ножницы и разрежьте майку в форме укороченного топа — или завяжите ее вокруг талии. Круто будет выглядеть и с брюками с высокой талией.

Этот трюк — секретное оружие гуру моды: футбольная майка под свободным мужским пиджаком. Вы бы над этим посмеялись? Но это один из самых модных образов сейчас от Милана до Нью-Йорка. Он также работает с крутыми солнцезащитными очками и высокими каблуками — или кроссовками, если вы хотите выглядеть более повседневно.

Ношение юбки из тюля под свободной футбольной майкой может показаться абсурдным, но у этого уже есть название на TikTok: "футбольная фея". То же самое касается уличного стиля с брюками-карго. Даже Доминик позавидовал бы этому.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

