Такое кардио продлит вам жизнь: риск слабоумия падает на 40 процентов

Австралийские и китайские учёные проверили почти 500 тысяч человек в среднем возрасте и узнали, что езда на велосипеде усиливает приток крови к мозгу.
Благодаря этому воспаление там становится меньше на 19 процентов.
Любители велопрогулок осознают опасность на дороге и в режиме реального времени изменяют карту маршрута. Это прокачивает гиппокамп — часть мозга, отвечающую за память и обучение, что снижает риск болезни Альцгеймера на 22%, а ранней деменции до 65 лет — на 40%.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.