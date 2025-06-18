Такое кардио продлит вам жизнь: риск слабоумия падает на 40 процентов

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Австралийские и китайские учёные проверили почти 500 тысяч человек в среднем возрасте и узнали, что езда на велосипеде усиливает приток крови к мозгу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Спин байк

Благодаря этому воспаление там становится меньше на 19 процентов.

Любители велопрогулок осознают опасность на дороге и в режиме реального времени изменяют карту маршрута. Это прокачивает гиппокамп — часть мозга, отвечающую за память и обучение, что снижает риск болезни Альцгеймера на 22%, а ранней деменции до 65 лет — на 40%.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

