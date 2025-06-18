Нейросеть проиграла компьютеру из 70-х годов в шахматы

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Учёные провели необычный шахматный турнир. Соревновались современный ChatGPT 4 и игра Atari Chess, запущенная через 50-летнюю консоль Atari 2600 на 8-битном процессоре с частотой 1,19 МГц.

Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шахматы

ИИ ходил, не анализируя будущие угрозы. Он даже несколько раз "признавал поражение", но до последнего продолжал играть.

По мнению учёных, эти две платформы по-разному подходят к игре: Atari работает на логике "перебора" ходов на несколько шагов вперед, при этом ходы ChatGPT построены на статистике и вероятности.

Дело в том, что нейросеть опирается на общие массивы данных о шахматах, но не может рассчитывать алгоритмы.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.



