Нейросеть проиграла компьютеру из 70-х годов в шахматы

Учёные провели необычный шахматный турнир. Соревновались современный ChatGPT 4 и игра Atari Chess, запущенная через 50-летнюю консоль Atari 2600 на 8-битном процессоре с частотой 1,19 МГц.
ИИ ходил, не анализируя будущие угрозы. Он даже несколько раз "признавал поражение", но до последнего продолжал играть.
По мнению учёных, эти две платформы по-разному подходят к игре: Atari работает на логике "перебора" ходов на несколько шагов вперед, при этом ходы ChatGPT построены на статистике и вероятности.
Дело в том, что нейросеть опирается на общие массивы данных о шахматах, но не может рассчитывать алгоритмы.
Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.