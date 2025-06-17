Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом

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Бруклин Бекхэм в День отца намеренно забыл о Дэвиде Бекхэме, в то время как его супруга поделилась в соцсетях эмоциональным постом.

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Прошедшие выходные станут памятными для семьи Бекхэмов из-за нескольких событий. С одной стороны, британская королевская семья официально посвятила Дэвида Бекхэма в рыцари после церемонии выноса знамени, а затем в воскресенье был День отца. В этот особенный день все его дети поприветствовали бывшего футболиста, за исключением его старшего сына Бруклина Бекхэма, который намеренно не посвятил ни одного поста своему отцу.

Напротив, жена молодого человека Никола Пельтц опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она отправила любовное послание своему отцу Нельсону Пельтцу.

По данным Mirror, создание поста было четким посланием пары Бекхэм-Пельтц: они выбрали семью девочки и хотят поддерживать связь только с ее членами в будущем. Это подтверждается тем фактом, что они не прокомментировали рыцарство Дэвида Бекхэма и не поздравили его с этой честью.

Уточнения

Сэр Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

