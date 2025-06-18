40-летний внук Назарбаева пришёл одним из первых в гонке IRONMAN

40-летний Нурали Алиев, внук первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, в соцсетях опубликовал фото с соревнования по триатлону IRONMAN в Австрии. На снимке он стоит с медалью на шее.
15 июня в Австрии прошли соревнования по триатлону IRONMAN, эти гонки проводят в разных странах несколько месяцев.
В гонке принял участие 40-летний Нурали Алиев, внук Нурсултана Назарбаева,которого осудили за госизмену и попытку госпереворота. Алиев сейчас находится в хорошей спортивной форме, ему удалось полностью преодолеть дистанцию.
Гонка по триатлону обычно проходит в три этапа: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42 км.
Кстати, Алиев занимает 41-ю строчку в списке самых богатых казахстанцев по версии Forbes.
Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.
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