Непобежденный чемпион Жанибек Алимханулы пал с трона

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В обновленном рейтинге BoxRec чемпион Казахстана Жанибек Алимханулы уступил лидирующую позицию кубинскому ветерану Эрисланди Ларе в списке лучших боксеров среднего веса.

Фото: Work created under contract with the Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Published with author's permission by Mr.Peerapong Prasutr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бокс

Он занимал первую строчку рейтинга BoxReс, но в последнем обновлении на вершину рейтинга поднялся кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО).

Лара, который старше и имеет противоречивую карьеру, поднялся на такую высокую позицию.

Кстати, система рейтинга BoxRec учитывает не только победы и поражения, но и уровень соперников, частоту боев и стилистические преимущества. Жанибек последний раз успешно защищал свои пояса в апреле 2025 года, нокаутировав французского соперника. Но этой победы, похоже, хватило ему, чтобы сохранить за собой первое место.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

