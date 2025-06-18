Роналдо в ярости: Освободите Месси из этого футбольного цирка

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Роналдо Назарио, один из величайших нападающих всех времен, жестко раскритиковал "Интер Майами".

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

Легендарный бразильский игрок сделал ошеломляющий пост об имидже американской команды, заявив: "Сегодня я видел футбол или Месси, пытающегося спасти команду любителей. Владелец команды должен построить что-то достойное Месси. Потому что сейчас аргентинец выглядит так, будто попал в ловушку бессмысленного плана. Он играет, пасует, создает, забивает, несет. Но как долго это еще продлится?"

По словам Назарио, нельзя иметь величайшего игрока всех времен и окружать его именами, которые даже не играли бы во втором дивизионе.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

