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Манчестер Юнайтед может завершить миссию по трансферу Гарри Кейна: вот во сколько это обойдётся

2:18
Спорт

"Манчестер Юнайтед" изо всех сил пытался найти результативного нападающего, способного успешно справиться с бременем, которое приходится нести, возглавляя линию защиты на "Олд Траффорд".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Без Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Златана Ибрагимовича и Маркуса Рашфорда у "Юнайтед" было много нападающих, которые приходили и терпели неудачу. Эдинсон Кавани, несмотря на то, что в то время казался плодовитым, забил всего 19 голов, в то время как трудности Антони Марсьяля закончились тем, что он покинул клуб ни за что.

Два года назад United выложили £72 миллиона, чтобы заполучить Расмуса Хёйлунда в клуб. Тогда 20-летний игрок забил 10 голов за Аталанту после пяти голов за Копенгаген и 12 за Штурм Грац. Если посмотреть на цифры, то весьма примечательно, что он стоил так много. После сезона, в котором он показал многообещающие результаты и клиническое видение гола, Хейлунд испытывал трудности во второй кампании.

Датчанин забил всего четыре гола в Премьер-лиге и является одним из игроков, которых United с радостью продаст этим летом. Подписание Матеуса Куньи из Wolves усиливает атаку United, но приоритетом является усиление бразильца.

Брайан Мбеумо, вероятно, станет следующим новым лицом, но ожидается, что за ним последует центральный нападающий, и трудно сказать, кого они хотят. Лиам Делап был первой целью номер один до того, как он подписал контракт с Chelsea, а Виктор Дьокерес, как сообщается, нацелен на переход в Arsenal.

Остаются и другие цели, такие как Виктор Осимхен и Уго Экитике, но United известны тем, что заключают некоторые возмутительные сделки.

Ранее Гарри Кейн был целью номер один для United. Сообщалось, что они не смогли заполучить его на Old Trafford при Эрике тен Хаге до его перехода в Bayern Munich, решив не тратить £100 млн на одного из лучших в мире, чтобы сэкономить £28 млн на подписании Hojlund.

Уточнения

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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