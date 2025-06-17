ПСЖ уже считает игру с Ботафого решающей: Маркиньос полон похвал

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Следующая игра ПСЖ будет против Botafogo, и защитник Маркиньос предсказывает трудности для действующего чемпиона Лиги чемпионов.

Фото: pxhere.com is licensed under public domain Футбольное поле

В следующий четверг (19) PSG и Botafogo встретятся друг с другом на стадионе Rose Bowl в Пасадене (США) во 2-м раунде группы B. Матч можно будет посмотреть на Disney+ с прямой трансляцией на Cazé TV и без дополнительной платы.

Капитан ПСЖ, защитник Маркиньос, вспомнил, что "Ботафого" потерял важных игроков по сравнению с прошлым годом, когда они были чемпионами Бразилии и чемпионами Конмебол Либертадорес, но он показал уважение к своим соперникам.

"Есть игроки, которые знают друг друга. Есть португальские игроки, есть мы, бразильцы. Мы знаем. Это соревнование особенное, потому что мы не знаем, что нас ждет на поле. Мы играли против "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов некоторое время назад, и сегодня мы переживаем другой момент, как и "Атлетико", — подчеркнул Маркиньос.

По его словам, "Ботафого" — отличная команда в Бразилии. Несмотря на то, что они потеряли важных игроков прошлых лет, команда сохранила хороший уровень конкурентоспособности.

"Независимо от того, с кем мы столкнемся, мы всегда будем выкладываться по полной, следуя нашей философии постоянного прессинга и агрессивности с мячом и без него. Игра будет зависеть от этого, знания и понимания некоторых деталей о нашем сопернике. Мы будем готовиться в течение недели", — добавил защитник.

Матч с "Ботафого" будет рассматриваться как "решающий" для ПСЖ. Начав с победы над прямым соперником, французский клуб выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Эстрела Солитариа".

"Это будет решающая игра для нас. Мы выиграем эту у "Атлетико", у нас есть решающая игра с "Ботафого". Если мы также сможем победить, это будет иметь первостепенное значение. Именно это значение мы придадим игре с "Ботафого", — заявил Маркиньос.

Уточнения

«Ботафо́го» (порт.-браз. Botafogo de Futebol e Regatas, португальское произношение: [bɔtaˈfoɡu dʒi futʃiˈbɔw i ʁeˈɡataʃ] — Футбольный и регатный клуб «Ботафого») — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.



