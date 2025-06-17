Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После случившегося след его простыл: турист сломал инсталляцию Ван Гога ради фото
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф
Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф
Неожиданный скачок цен на нефть: баррель Brent уверенно пошёл в рост

ПСЖ уже считает игру с Ботафого решающей: Маркиньос полон похвал

2:12
Спорт

Следующая игра ПСЖ будет против Botafogo, и защитник Маркиньос предсказывает трудности для действующего чемпиона Лиги чемпионов.

Футбольное поле
Фото: pxhere.com is licensed under public domain
Футбольное поле

В следующий четверг (19) PSG и Botafogo встретятся друг с другом на стадионе Rose Bowl в Пасадене (США) во 2-м раунде группы B. Матч можно будет посмотреть на Disney+ с прямой трансляцией на Cazé TV и без дополнительной платы.

Капитан ПСЖ, защитник Маркиньос, вспомнил, что "Ботафого" потерял важных игроков по сравнению с прошлым годом, когда они были чемпионами Бразилии и чемпионами Конмебол Либертадорес, но он показал уважение к своим соперникам.

"Есть игроки, которые знают друг друга. Есть португальские игроки, есть мы, бразильцы. Мы знаем. Это соревнование особенное, потому что мы не знаем, что нас ждет на поле. Мы играли против "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов некоторое время назад, и сегодня мы переживаем другой момент, как и "Атлетико", — подчеркнул Маркиньос.

По его словам, "Ботафого" — отличная команда в Бразилии. Несмотря на то, что они потеряли важных игроков прошлых лет, команда сохранила хороший уровень конкурентоспособности.

"Независимо от того, с кем мы столкнемся, мы всегда будем выкладываться по полной, следуя нашей философии постоянного прессинга и агрессивности с мячом и без него. Игра будет зависеть от этого, знания и понимания некоторых деталей о нашем сопернике. Мы будем готовиться в течение недели", — добавил защитник.

Матч с "Ботафого" будет рассматриваться как "решающий" для ПСЖ. Начав с победы над прямым соперником, французский клуб выйдет в 1/8 финала, если обыграет "Эстрела Солитариа".

"Это будет решающая игра для нас. Мы выиграем эту у "Атлетико", у нас есть решающая игра с "Ботафого". Если мы также сможем победить, это будет иметь первостепенное значение. Именно это значение мы придадим игре с "Ботафого", — заявил Маркиньос.

Уточнения

«Ботафо́го» (порт.-браз. Botafogo de Futebol e Regatas, португальское произношение: [bɔtaˈfoɡu dʒi futʃiˈbɔw i ʁeˈɡataʃ] — Футбольный и регатный клуб «Ботафого») — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах
Туризм
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Рука тянется к собаке не просто так — внутри скрыт сигнал, который трудно объяснить
Никола Пельтц вонзила нож в сердце Дэвида Бекхэма своим последним постом
Стиральная машина плохо стирает? Возможно, вы просто не нажимаете эту кнопку
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
У них есть руки для навигации: как осьминоги слушают окружающую среду
Секрет голливудских отказов: как Уилл Смит упустил роли, изменившие кинематограф
Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф
ПСЖ уже считает игру с Ботафого решающей: Маркиньос полон похвал
Неожиданный скачок цен на нефть: баррель Brent уверенно пошёл в рост
Зелёный уголок в условиях затенения: как овощи и цветы выживают без солнца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.