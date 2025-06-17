Челси обыграл Лос-Анджелес: как два гола перевернули игру на Клубном чемпионате мира

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ФК "Челси" уверенно победил на Клубном чемпионате мира "Лос-Анджелес" со счетом 2:0. Педро Нето и Энцо Фернандес забили голы в каждой половине матча в группе D, куда также входят "Фламенго" и "Эсперанс" из Туниса.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Новичок Лиам Делап, присоединившийся к "синим", отдал голевую передачу для второго гола. В составе американской команды были такие имена, как Оливье Жиру и Уго Льорис.

На стадионе Mercedes-Benz присутствовало чуть более 22 000 зрителей, несмотря на вместимость в 71 000 мест. На 17-й минуте "Челси" первыми вышли на голевую позицию. Нони Мадуэке воспользовался точным пасом, прорвался сквозь оборону соперника и нанес хороший удар, но Уго Льорис спас свои ворота.

Первый гол забил на 34-й минуте матча Педро Нето. Португалец проявил индивидуальный класс, открыв счет 1:0. Николас Джексон мастерски отдал пас Педро Нето в центре поля, тот продвинулся вперед и отправил мяч в правый нижний угол.

Команда из Лос-Анджелеса была близка к тому, чтобы забить второй гол на 53-й минуте. Педро Нето освободил пространство около пенальти и сумел забить многообещающий удар головой. Однако один из защитников соперника отразил удар, прежде чем мяч достиг вратаря.

Всего через 4 минуты Денис Буанга оказался очень близок к голу после контроля над навесом в штрафной площади и нанес удар в левый нижний угол, но Роберт Санчес спас ворота лондонцев. Сильное давление со стороны английской команды привело ко второму голу в пользу "Челси" на 80-й минуте. Новичок Лиам Делап точно подал в штрафную, Энцо Фернандес воспользовался этим, сделав счет 2:0.

"Челси" отправляется в Филадельфию, где 20 июня сыграет против "Фламенго". Команда Энцо Марески возглавила группу D и показала, почему она является фаворитом на победу.

Уточнения

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

