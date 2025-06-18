Стадион построили, фанаты пришли, а команда вылетела: Воронеж остался без РПЛ из-за тренерской неразберихи

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выразил своё разочарование по итогам сезона 2024/2025 в Российской Премьер-лиге. Он отметил, что вылет воронежского "Факела" в Первую лигу стал для него самым большим разочарованием.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nike Total 90 Aerow II ball

Сёмин подчеркнул, что команда, несмотря на строительство нового стадиона и наличие преданных болельщиков, не смогла сохранить своё место в Премьер-лиге из-за частой смены тренеров.

"Разочаровало одно — вылет "Факела". Построили новый стадион, болельщики ходят. У команды искренние и преданные поклонники, а "Факел" вылетел. Бесконечная смена тренеров сыграла плохую роль", — сказал Сёмин.

Он также отметил в разговоре с "Чемпионатом", что для футбола и Воронежа было бы лучше, если бы "Факел" остался в высшем дивизионе.

В последние годы "Факел" переживает непростые времена. Команда, которая когда-то собирала полные стадионы благодаря своей любви к футболу, сейчас борется за выживание. Несмотря на это, болельщики продолжают поддерживать свою команду, надеясь на её возвращение в Премьер-лигу.

Уточнения

Ю́рий Па́влович Сёмин (род. 11 мая 1947, Чкалов) — советский футболист, советский и российский тренер.



«Фа́кел» — российский профессиональный футбольный клуб из Воронежа.

