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Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф

1:01
Спорт

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

По его словам, кандидатура Карпина была привлекательна для клуба уже давно, но обстоятельства сложились так, что именно сейчас удалось договориться.

"Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. У него получалось выжимать из команд многое, если не максимум", — сказал Гафин.

Он также отметил харизматичность Карпина и выразил надежду, что тренер поможет "Динамо" достичь поставленных целей.

Гафин рассказал, что окончательное решение о назначении было принято в Новогорске. Клуб стремился понять, с кем он будет работать, и обсудить все нюансы. Многие вопросы были решены, и команда определила, какой футбол хочет видеть. Окончательное решение было отложено до конца матча с Беларусью, передаёт "Чемпионат".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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