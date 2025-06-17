Динамо сделало ход конём: назначение Карпина – не случайность, а тщательно спланированный триумф

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.
По его словам, кандидатура Карпина была привлекательна для клуба уже давно, но обстоятельства сложились так, что именно сейчас удалось договориться.
"Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича. У него получалось выжимать из команд многое, если не максимум", — сказал Гафин.
Он также отметил харизматичность Карпина и выразил надежду, что тренер поможет "Динамо" достичь поставленных целей.
Гафин рассказал, что окончательное решение о назначении было принято в Новогорске. Клуб стремился понять, с кем он будет работать, и обсудить все нюансы. Многие вопросы были решены, и команда определила, какой футбол хочет видеть. Окончательное решение было отложено до конца матча с Беларусью, передаёт "Чемпионат".
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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