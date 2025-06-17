Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью

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Почему одни "растут" от пары подходов на турнике, а другие годами остаются в том же весе — несмотря на тренировки, питание и дисциплину? Виноваты гены? Или просто нужно терпение? Разбираемся, как наследственность влияет на набор мышечной массы и кому действительно сложнее — но не невозможно — добиться результата.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина приседает со штангой

Почему мышцы — это не только усилие

Да, дисциплина и питание важны. Но рост мышц зависит не только от старания, но и от генетики. Вот что влияет на успех в зале:

Тип мышечных волокон

Люди с преобладанием быстрых (тип II) волокон быстрее набирают массу. А вот те, у кого доминируют медленные (тип I), дольше "раскачиваются", но лучше бегают и держат нагрузку.

Гормональный фон

Уровень тестостерона (и у мужчин, и у женщин) влияет на скорость гипертрофии. Если он генетически низкий, прогресс идёт медленно, даже при идеальной программе.

Чувствительность к тренировке

Есть люди, чьи мышцы буквально "откликаются" на любую нагрузку. А есть те, у кого адаптация к тренингу идёт через месяц, а не через неделю.

Можно ли накачаться, если гены не те

Да, можно. Но путь будет длиннее и требовательнее. Нужна выстроенная система:

Регулярная прогрессия нагрузки.

Восстановление и достаточный сон (7-9 часов).

Высокобелковое питание.

Контроль объёма тренировок.

И самое главное — регулярность без откатов.

Это путь "хардгейнеров" — людей, которым мышечный рост даётся с трудом. Им особенно важно не гнаться за чужими результатами, а выстраивать собственный ритм.

А что насчёт химии

Да, анаболические стероиды и другие препараты ускоряют рост мышц. Но:

Они опасны: нарушают гормоны, бьют по печени и сердцу.

Эффект временный — после отмены часто идёт откат.

Без дисциплины и питания даже они не работают.

Так что миф "без химии не накачаешься" — это отговорка. Можно. Просто без генетической форы нужно больше терпения, а не таблеток.

Как понять, что мешает прогрессу

Если ты тренируешься регулярно, ешь по плану, а результата нет 3-6 месяцев, стоит пересмотреть стратегию:

Возможно, тебе не подходит объём — попробуй меньше повторений, но больше веса.

Не хватает калорий, особенно при наборе массы.

Или стоит сдать анализы: гормоны, ферритин, белок, витамин D.

Гены не мешают — они просто задают темп

Генетика — это не приговор. Да, кому-то легче. Но почти каждый может:

Увеличить силу.

Набрать 2-5 кг мышц.

Улучшить форму и здоровье.

И главное — получить результат, которого хватит, чтобы собой гордиться.

Не сравнивай свой путь с чужим телом из ленты. Просто двигайся вперёд — и расти, в своём ритме.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

