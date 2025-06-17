Тревожность, внутреннее напряжение, состояние "вечно настороже" — это не только про голову, но и про тело. И хорошая новость в том, что помочь себе можно даже без рецептов и кабинетов — просто начав двигаться. Физическая активность действительно работает как природный антидепрессант. Главное — знать, какие упражнения помогают лучше всего.
Каждая тренировка запускает каскад полезных изменений:
Даже 10-15 минут активности — и вы уже чувствуете себя устойчивее. Тело помогает "выйти из головы" и переключиться на здесь и сейчас.
Согласно исследованиям Гарвардской медицинской школы, аэробные упражнения (например, быстрая ходьба, бег или велосипед) снижают тревожность так же эффективно, как и когнитивная терапия — по крайней мере у части испытуемых. Регулярное движение делает мозг менее чувствительным к стрессу и помогает лучше регулировать эмоции.
Даже мысль о тренировке может пугать. Начинайте с малого:
Важно не масштаб, а сам факт движения.
Фитнес — это не только про фигуру. Это реальный способ справиться с тревогой, наладить сон, улучшить настроение. С каждым движением вы укрепляете не только мышцы, но и свою психологическую устойчивость. Главное — начать, даже с малого. И не останавливаться.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.