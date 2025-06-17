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Обманка для худеющих: почему сауна и пояса не работают

2:15
Спорт

После тренировки ты насквозь мокрый, стоишь над весами и радуешься — ушло полкило? Увы, но ты потерял не жир, а воду. Пот — это не волшебная кнопка "сжигания", а просто охлаждение. Разбираемся, почему лужи под ковриком не делают тебя стройнее и что действительно работает в похудении.

Девушка в сауне после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сауне после тренировки

Пот — это не жир

Самый главный миф: чем больше потеешь, тем быстрее худеешь. На самом деле:

  • Потовые железы не расщепляют жир.
  • Пот — это вода, соли и немного токсинов, а не расплавленный жир.
  • Минус 300-500 граммов после тренировки — это обезвоживание, а не уход жировой ткани.
  • Выпил воду — и вес вернулся.

Жир не тает, как лёд

Идея "сжигать жир через пот" — красивая, но неверная. Чтобы жир ушёл, нужно создать дефицит калорий. И только тогда организм начнёт тратить свои запасы.

  • На тренировке сначала тратится глюкоза, потом гликоген, и лишь затем — жир.
  • Пот в этот процесс не вовлечён. Он просто охлаждает тело, когда становится жарко.

Сауна, термопояс и прочие ловушки

Потеешь в сауне? Телу действительно жарко — и оно избавляется от жидкости. Но:

  • Жир не уходит — уходит вода.
  • Визуально тело может стать "суше", но это косметический эффект.
  • Как только восполнишь водный баланс — всё вернётся.
  • Перегрев опасен: может повредить сердце, почки, сосуды. Особенно при проблемах с давлением или ЖКТ.

Что работает на самом деле

Если цель — не просто вспотеть, а сжечь жир, то вот 4 опорных столба:

  • Дефицит калорий: ешь на 10-20% меньше, чем тратишь.
  • Физическая активность: чередуй силовые и кардио.
  • Сон и восстановление: без них тело не отпустит жир "в расход".
  • Умеренный стресс: высокий кортизол мешает похудению.

Пот — это не показатель сжигания жира. Это просто реакция тела на тепло. Поэтому не путай пот с прогрессом, а строй систему: питание, тренировки, сон и восстановление.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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