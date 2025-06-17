Форма без зала и диет: что скрывается за громкими обещаниями гиревого флешмоба

В соцсетях набирает обороты челлендж: всего 100 махов гирей каждый день — и уже через месяц якобы будет крепкий пресс, "ореховые" ягодицы и минус 5 кг. Обещания звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. А как на самом деле реагирует тело? И стоит ли повторять?
Правила просты: берёте гирю весом от 8 до 16 кг и каждый день выполняете 100 махов в стиле Russian swing. Участники делятся видео, а в описании — классический набор "до/после":
Но можно ли получить такие результаты — и безопасно ли это?
Махи гирей — действительно мощное упражнение. Оно одновременно развивает:
100 повторений — это уже серьёзная нагрузка. Особенно если вы новичок или махи выполняются с ошибками.
Безусловно, при правильной технике:
Но "100 махов в день" — это больше слоган, чем программа. Переусердствовать проще, чем кажется.
Если хочется попробовать — начните разумно:
Этот тренд из соцсетей может действительно дать эффект — но не в том виде, как его показывают. 100 махов каждый день — это нагрузка, а не магия. Если вы хотите результат, гораздо полезнее включить махи гирей в полноценную программу и сочетать их с другими упражнениями.
Фитнес работает не от количества, а от системности, восстановления и правильной техники.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.