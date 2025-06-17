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Форма без зала и диет: что скрывается за громкими обещаниями гиревого флешмоба

2:51
Спорт

В соцсетях набирает обороты челлендж: всего 100 махов гирей каждый день — и уже через месяц якобы будет крепкий пресс, "ореховые" ягодицы и минус 5 кг. Обещания звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. А как на самом деле реагирует тело? И стоит ли повторять?

Мужчина выполняет махи гирей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина выполняет махи гирей

В чём суть тренда

Правила просты: берёте гирю весом от 8 до 16 кг и каждый день выполняете 100 махов в стиле Russian swing. Участники делятся видео, а в описании — классический набор "до/после":

  • Стройная талия.
  • Подтянутые ягодицы.
  • Выносливость на уровне кофемана.
  • Заметный минус на весах.

Но можно ли получить такие результаты — и безопасно ли это?

Что происходит с телом

Махи гирей — действительно мощное упражнение. Оно одновременно развивает:

  • Мышцы задней цепи (ягодицы, бёдра).
  • Пресс и корпус.
  • Координацию.
  • Кардиовыносливость и силу хвата.

100 повторений — это уже серьёзная нагрузка. Особенно если вы новичок или махи выполняются с ошибками.

Какие риски

  • Поясница страдает первой, если техника нарушена: особенно если мах идёт за счёт рук, а не от таза.
  • Колени и плечи также могут оказаться под нагрузкой.
  • Отсутствие восстановления при ежедневных тренировках: прямой путь к перетренированности.
  • Одинаковая нагрузка каждый день быстро приводит к эффекту плато: прогресс останавливается.

Есть ли в этом польза

Безусловно, при правильной технике:

  • Улучшится тонус ягодиц.
  • Увеличится выносливость.
  • Повысится сила спины и хвата.
  • Можно сжигать до 20 ккал в минуту.

Но "100 махов в день" — это больше слоган, чем программа. Переусердствовать проще, чем кажется.

Как сделать это безопасно

Если хочется попробовать — начните разумно:

  • Делайте 2-3 тренировки в неделю, а не ежедневно,
  • Разделите 100 повторов на подходы по 10-15 с отдыхом,
  • Следите, чтобы мах шёл от бёдер, а не от рук,
  • Подбирайте адекватный вес: 6-12 кг для женщин, 12-20 кг для мужчин,
  • Не игнорируйте разминку и технику, особенно если вы не тренировались раньше.

Этот тренд из соцсетей может действительно дать эффект — но не в том виде, как его показывают. 100 махов каждый день — это нагрузка, а не магия. Если вы хотите результат, гораздо полезнее включить махи гирей в полноценную программу и сочетать их с другими упражнениями.

Фитнес работает не от количества, а от системности, восстановления и правильной техники.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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