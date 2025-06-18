Без спортзала и дорогих тренеров: бывший самый сексуальный мужчина в мире рассказал, как накачал тело мечты

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Британский актёр Идрис Эльба, который когда-то получил титул "самого сексуального мужчины в мире" по версии журнала People, поделился своим рецептом идеальной формы.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

В интервью изданию Men Today он рассказал, что уже более десяти лет не расстаётся с кикбоксингом — спортом, который, по его словам, заставляет работать всё тело, особенно ноги и корпус. Причём, по признанию Эльбы, для таких тренировок не нужно никакого оборудования: только вы и ваша выносливость.

Но актёр не ограничивается только боевыми искусствами. Чтобы оставаться в отличной форме, он регулярно плавает в бассейне, преодолевая десять кругов, прыгает через скакалку в течение десяти минут, бегает около 45 минут, делает силовые упражнения с собственным весом и добавляет свободные веса.

Такой режим, по его мнению, даёт не только мышцы, но и энергию — и именно он помогает ему поддерживать легендарный статус мужчины, на которого равняются миллионы.

Уточнения

Идрисса Акуна «Идрис» Эльба — британский актёр кино и телевидения, наиболее известный по фильмам «28 недель спустя» (2007), «Рок-н-рольщик» (2008), «Мальчики-налётчики» (2010), «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), «Прометей» (2012), «Тихоокеанский рубеж» (2013), «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019), тетралогии «Тор» (2011, 2013, 2017, 2022).

