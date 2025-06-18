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Этот бытовой тест пугает своей точностью: как простая лестница разоблачает твои слабости

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Спорт

Кардиолог Хесус Петеиро объясняет: если вы можете спокойно подняться на три или четыре этажа без пауз и отдышки, значит, ваша выносливость в порядке. Это не просто комфорт — это сигнал, что сердце и лёгкие справляются с нагрузкой, как надо.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

"Если человеку сложно подняться по лестнице без отдышки, стоит задуматься о более активном образе жизни", — отмечает Петеиро.

Ступенька за ступенькой — и здоровье крепнет

Лестница — это не просто путь вверх, а тренажёр, который всегда под рукой. Она нагружает сердце, укрепляет мышцы ног, развивает координацию и баланс. При этом не нужны абонементы в зал и дорогое оборудование.

Домашний фитнес без расписания и инструктора

Врачи утверждают: подъёмы по лестнице — полноценная кардионагрузка. Ежедневная привычка идти вверх укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает держать себя в тонусе.

Лестничный тест: что скажет ваше тело

Если после подъёма вы задыхаетесь, чувствуете слабость или головокружение — это может быть предупреждением. Не игнорируйте такие сигналы. Возможно, пришло время заняться собой и начать двигаться больше.

Под ногами — ответ на важный вопрос

В следующий раз, стоя у лифта, задумайтесь: может, лучше пройтись по ступенькам? Лестница — это не только путь наверх, но и способ сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Кардиоло́гия — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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