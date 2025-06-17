30 секунд в день — и ваш мозг просыпается: главное фитнес-упражнение после 50 лет

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мере взросления человек может и не замечать, как теряет способность к равновесию. Но именно сбоившая координация становится одной из главных причин падений — а вместе с ними приходят и травмы, которые в зрелом возрасте восстанавливаются куда дольше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

По словам фитнес-тренера Елизаветы Прокудиной, восстановить нейросвязь между телом и мозгом можно буквально за 30 секунд в день — без тренажёров и спортзала.

Она объясняет: достаточно ежедневно вставать на одну ногу, закрыв глаза, и удерживать это положение около полуминуты. Мозгу придётся активнее работать, чтобы поддерживать равновесие, и со временем это тренирует не только мышцы-стабилизаторы, но и повышает общую координацию.

Как утверждает тренер, такая, на первый взгляд, незамысловатая практика помогает снизить риск падений, который значительно возрастает с возрастом, пишет "АиФ в Кузбассе".

Но и это ещё не всё. Специалист также рекомендует тем, кто старше 50, поддерживать подвижность с помощью короткого комплекса базовых, но крайне полезных движений. Среди них — упражнение на позвоночник, известное как "кошка-корова", подъёмы на носки, укрепляющие голени, ягодичный мост для активации нижней части корпуса, а также скручивание вниз, которое помогает сохранять гибкость и ощущение контроля над телом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

