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Минус 3 кг за 7 дней без подсчёта калорий: секрет, о котором молчат фитнес-блогеры

2:49
Спорт

Многие уверены: чтобы сбросить вес, достаточно сократить калории. Но на деле всё гораздо сложнее. Эксперты в области питания уже давно говорят о том, что проблема лишнего веса часто кроется не в арифметике, а в физиологии. Хроническое воспаление, стресс, гормональные сбои, нехватка сна — всё это способно блокировать усилия, даже если рацион кажется идеальным.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Один из самых недооценённых факторов, по мнению специалистов, — это воспалительные процессы, которые годами могут протекать в организме незаметно. Именно они, как считают диетологи, могут провоцировать гормональные сбои и нарушать чувствительность к инсулину, из-за чего жировые отложения не расходуются, а накапливаются. При этом добавленные сахара — главные союзники воспаления. Они не просто "балуют" рецепторы, а запускают биохимические каскады, усиливающие отёки, усталость и даже раздражительность.

Но есть и хорошие новости: чтобы сбросить вес, не нужно полностью исключать вкусную еду. Достаточно выстроить питание так, чтобы каждый продукт не усугублял воспаление, а, наоборот, работал на очищение и восстановление. Продукты с естественными сахарами — такие как фрукты, овощи и натуральные молочные продукты — остаются в рационе, потому что помимо глюкозы несут с собой клетчатку, витамины и антиоксиданты.

Недельное меню, составленное по принципам противовоспалительного питания, не требует подсчёта калорий. Все приёмы пищи продуманы так, чтобы сочетать минимум сахара и максимум клетчатки и белка — и это, по словам диетологов, одна из самых эффективных комбинаций для снижения веса. В рационе появляются такие продукты, как рыба, авокадо, тёмно-зелёные листовые, ягоды, свёкла, орехи и ферментированные молочные продукты — именно они, как показывают исследования, могут подавлять маркеры воспаления и запускать жиросжигающие процессы, пишет eatingwell.com.

Даже те, кто давно пытался сбросить лишнее, замечают: уже на второй-третий день питания по этому принципу исчезают отёки, появляется энергия, а вес начинает постепенно снижаться — без голода, без истощающих тренировок, без исключения любимых вкусов.

А для тех, кто не стремится худеть, но хочет есть лучше — есть версия плана, рассчитанная на 2000 калорий в день, которая сохраняет баланс питательных веществ, но делает приёмы пищи чуть сытнее за счёт добавок вроде фисташек, банана или порции тостов из пророщенного хлеба с ореховой пастой.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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