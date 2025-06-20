Этот фитнес-тренд из Японии помогает сохранить силу и стройность фигуры даже после 50 лет

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Фитнес-тренд, известный как японская ходьба, привлекает внимание в соцсетях, обещая значительную пользу для здоровья при минимальном использовании оборудования и времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Японская ходьба, основанная на интервальных всплесках быстрой и медленной ходьбы, была разработана профессором Хироши Носе и доцентом Сидзуэ Масуки в Университете Синсю в Мацумото, Япония.

Она включает в себя чередование трех минут ходьбы с более высокой интенсивностью и трех минут ходьбы с более низкой интенсивностью, повторяемое в течение как минимум 30 минут четыре раза в неделю.

Ходьба с более высокой интенсивностью должна выполняться на уровне, который является "довольно тяжелым". На этом уровне все еще возможно разговаривать, но поддерживать полноценный разговор будет сложнее.

Ходьба с меньшей интенсивностью должна быть на уровне "легкой". На этом уровне разговор должен быть комфортным, хотя и немного более трудным, чем непринужденная беседа.

Японскую ходьбу сравнивают с высокоинтенсивными интервальными тренировками или HIIT, и называют "высокоинтенсивной ходьбой", хотя она менее тяжела, чем настоящая HIIT, и выполняется с меньшей интенсивностью.

Ее также легко выполнять, для нее требуется только секундомер и пространство для ходьбы. Она требует небольшого планирования и занимает меньше времени, чем другие цели ходьбы, такие как достижение 10 000 шагов в день. Это делает ее подходящей для большинства людей.

Японская ходьба приносит значительную пользу для здоровья. Исследование, проведенное в Японии в 2007 году, сравнило этот метод с непрерывной ходьбой с меньшей интенсивностью, с целью достижения 8 000 шагов в день.

Участники, которые следовали японской программе ходьбы, отметили заметное снижение веса тела. Также снизилось артериальное давление — сильнее, чем у тех, кто следовал программе непрерывной ходьбы низкой интенсивности.

В этом исследовании также измерялись сила ног и физическая подготовка. Оба показателя улучшились в большей степени у тех, кто следовал японской программе ходьбы, по сравнению с теми, кто завершил непрерывную ходьбу средней интенсивности.

Долгосрочное исследование также показало, что японская ходьба защищает от снижения силы и подготовки, которое происходит со старением.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

