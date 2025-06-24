Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую

Этот спор длится годами: начинать тренировку с кардио или с тяжёлой артиллерии — штанг и гантелей? Кто-то уверен, что сначала нужно разогреться, а кто-то — что лучше "жечь" жир сразу с утяжелением.
Но теперь у нас есть конкретный ответ. И он может изменить ваш подход к фитнесу.
Новое исследование показало: если сначала делать силовую тренировку, а потом кардио — вы теряете больше жира, особенно самого опасного — висцерального. Более того, этот порядок повышает общую активность в течение дня.
В исследовании участвовали 45 молодых мужчин с ожирением (возраст 18-30 лет).
Их разделили на три группы на 12 недель:
Контрольная: без изменений в привычках
Кардио — силовая
Силовая — кардио
Обе тренировочные группы занимались по часу трижды в неделю.
Программа включала:
Жим лёжа, становую тягу, приседания, сгибание рук
30 минут велотренажёра
Единственное различие — последовательность.
Участники всех групп стали сильнее, улучшили выносливость и потеряли жир.
Но те, кто начинал с силовых упражнений, показали:
Больше потерянного жира в целом
Сильное снижение висцерального жира
Прибавку в мышечной выносливости и взрывной силе
Рост дневной активности — на 3500 шагов в день (против 1600 у "кардио-сначала")
Если ваша цель — жиросжигание и тонус, начинать тренировку стоит с тяжестей. Такой подход не только эффективнее, но и делает вас активнее вне зала.
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