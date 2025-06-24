Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую

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Этот спор длится годами: начинать тренировку с кардио или с тяжёлой артиллерии — штанг и гантелей? Кто-то уверен, что сначала нужно разогреться, а кто-то — что лучше "жечь" жир сразу с утяжелением.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Степпер

Но теперь у нас есть конкретный ответ. И он может изменить ваш подход к фитнесу.

Силы вперёд — жир уходит быстрее

Новое исследование показало: если сначала делать силовую тренировку, а потом кардио — вы теряете больше жира, особенно самого опасного — висцерального. Более того, этот порядок повышает общую активность в течение дня.

Как это проверяли

В исследовании участвовали 45 молодых мужчин с ожирением (возраст 18-30 лет).

Их разделили на три группы на 12 недель:

Контрольная: без изменений в привычках

Кардио — силовая

Силовая — кардио

Обе тренировочные группы занимались по часу трижды в неделю.

Программа включала:

Жим лёжа, становую тягу, приседания, сгибание рук

30 минут велотренажёра

Единственное различие — последовательность.

Результаты: неравные успехи

Участники всех групп стали сильнее, улучшили выносливость и потеряли жир.

Но те, кто начинал с силовых упражнений, показали:

Больше потерянного жира в целом

Сильное снижение висцерального жира

Прибавку в мышечной выносливости и взрывной силе

Рост дневной активности — на 3500 шагов в день (против 1600 у "кардио-сначала")

Меняйте порядок — меняется результат

Если ваша цель — жиросжигание и тонус, начинать тренировку стоит с тяжестей. Такой подход не только эффективнее, но и делает вас активнее вне зала.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

