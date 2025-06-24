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Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую

2:33
Спорт

Этот спор длится годами: начинать тренировку с кардио или с тяжёлой артиллерии — штанг и гантелей? Кто-то уверен, что сначала нужно разогреться, а кто-то — что лучше "жечь" жир сразу с утяжелением.

Степпер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Степпер

Но теперь у нас есть конкретный ответ. И он может изменить ваш подход к фитнесу.

Силы вперёд — жир уходит быстрее

Новое исследование показало: если сначала делать силовую тренировку, а потом кардио — вы теряете больше жира, особенно самого опасного — висцерального. Более того, этот порядок повышает общую активность в течение дня.

Как это проверяли

В исследовании участвовали 45 молодых мужчин с ожирением (возраст 18-30 лет).

Их разделили на три группы на 12 недель:

  • Контрольная: без изменений в привычках

  • Кардио — силовая

  • Силовая — кардио

Обе тренировочные группы занимались по часу трижды в неделю.

Программа включала:

  • Жим лёжа, становую тягу, приседания, сгибание рук

  • 30 минут велотренажёра

Единственное различие — последовательность.

Результаты: неравные успехи

Участники всех групп стали сильнее, улучшили выносливость и потеряли жир.

Но те, кто начинал с силовых упражнений, показали:

  • Больше потерянного жира в целом

  • Сильное снижение висцерального жира

  • Прибавку в мышечной выносливости и взрывной силе

  • Рост дневной активности — на 3500 шагов в день (против 1600 у "кардио-сначала")

Меняйте порядок — меняется результат

Если ваша цель — жиросжигание и тонус, начинать тренировку стоит с тяжестей. Такой подход не только эффективнее, но и делает вас активнее вне зала.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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