Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой

Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз

1:28
Спорт

Около половины тех, кто начинает программу тренировок, прекращают ее в течение шести месяцев.

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Но недавнее исследование показало, что использование носимых устройств (например, смарт-часов) не только повышает вероятность того, что люди начнут заниматься спортом, но и в семь раз повышает вероятность того, что они останутся активными через шесть месяцев по сравнению с теми, кто не использовал смарт-часы.

Исследование было сосредоточено на взрослых, которым недавно поставили диагноз диабет 2 типа. Физическая активность является краеугольным камнем лечения диабета 2 типа, поскольку она помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшает качество жизни.

Тем не менее, около 90% людей с диабетом 2 типа не выполняют еженедельные рекомендации по физической активности. Распространенными препятствиями являются низкая мотивация, неуверенность в том, какая активность безопасна, и отсутствие индивидуальной поддержки.

Ученые протестировали новый подход с использованием носимых технологий и удаленного коучинга для преодоления этих препятствий и обнаружили, что люди, которые следовали программе удаленного коучинга с поддержкой смарт-часов, в 10 раз чаще начинали режим тренировок, чем те, кто получал только удаленный коучинг.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.