Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Около половины тех, кто начинает программу тренировок, прекращают ее в течение шести месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Но недавнее исследование показало, что использование носимых устройств (например, смарт-часов) не только повышает вероятность того, что люди начнут заниматься спортом, но и в семь раз повышает вероятность того, что они останутся активными через шесть месяцев по сравнению с теми, кто не использовал смарт-часы.

Исследование было сосредоточено на взрослых, которым недавно поставили диагноз диабет 2 типа. Физическая активность является краеугольным камнем лечения диабета 2 типа, поскольку она помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшает качество жизни.

Тем не менее, около 90% людей с диабетом 2 типа не выполняют еженедельные рекомендации по физической активности. Распространенными препятствиями являются низкая мотивация, неуверенность в том, какая активность безопасна, и отсутствие индивидуальной поддержки.

Ученые протестировали новый подход с использованием носимых технологий и удаленного коучинга для преодоления этих препятствий и обнаружили, что люди, которые следовали программе удаленного коучинга с поддержкой смарт-часов, в 10 раз чаще начинали режим тренировок, чем те, кто получал только удаленный коучинг.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

