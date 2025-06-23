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Избавьтесь от дряблости по-настоящему: 3 простых упражнения для рук, которые мало кто знает

2:56
Спорт

Если ваша цель — бороться с обвисанием кожи и укрепить бицепсы без использования отягощений, есть три очень эффективных упражнения, которые вы можете включить: модифицированные отжимания, подтягивания и сгибания рук с собственным весом.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Адаптированные отжимания: Хотя классическая версия отжиманий в первую очередь фокусируется на груди, плечах и трицепсах, с небольшой корректировкой вы можете более интенсивно задействовать бицепсы.

Для этого примите положение планки, расположив руки прямо под плечами. Когда вы опускаетесь, старайтесь держать локти прижатыми к туловищу и сильно надавливайте, чтобы вернуться в исходное положение. Это изменение направляет большую часть усилий на бицепсы.

Подтягивания снизу: Это упражнение отлично подходит для интенсивной проработки бицепсов и не требует никакого оборудования, кроме штанги.

Поставьте руки ладонями к себе и на ширине плеч. Из положения виса напрягите корпус и поднимите тело, пока подбородок не коснется перекладины.

Затем опускайтесь контролируемым образом, пока руки полностью не выпрямятся.

Отрегулируйте количество повторений в соответствии с уровнем своей силы.

Сгибание рук с собственным весом: Если вы ищете другой вариант, не требующий никакого оборудования, сядьте на пол, вытянув ноги и положив руки за бедра, пальцы направлены к телу.

Поднимите бедра, пока туловище и ноги не образуют прямую линию, параллельную полу, опираясь только на руки и пятки.

Из этого положения согните локти, чтобы медленно опустить ягодицы к полу, затем снова выпрямите их, пока не вернетесь в исходную точку.

Хотя это движение также активирует трицепсы, оно обеспечивает очень эффективную функциональную стимуляцию для бицепсов.

Дряблость рук возникает в основном из-за гормональных изменений и малоподвижного образа жизни. С возрастом тело естественным образом теряет тонус, и руки не являются исключением.

Среди наиболее распространенных причин этого провисания доктор Сальвадор выделяет отсутствие специальных упражнений для укрепления мышц рук и уменьшение коллагена и эластина в коже, связанное со старением. Кроме того, такие факторы, как гормональный дисбаланс, избыточный вес и внезапная потеря веса, способствуют усугублению этой проблемы.

Помимо физического воздействия, доктор Сальвадор предупреждает, что отсутствие упругости в руках может подорвать самооценку. Многие люди чувствуют себя некомфортно из-за своей внешности, из-за чего избегают одежды без рукавов или отказываются от летних мероприятий из-за страха быть замеченными или осужденными.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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