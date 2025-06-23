Убедитесь сами! Эти берпи сжигают жир и занимают всего 10 минут в день

Если ваша цель — уменьшить жировые отложения, бёрпи — отличный вариант. Здесь мы объясним, почему и как включить его в свою программу.
Берпи — это полноценное, высокоинтенсивное упражнение, которое не только сжигает жир и увеличивает расход калорий во время и после сеанса, но также укрепляет и тонизирует тело.
Включив их в свою ежедневную программу, вы начнете чувствовать себя сильнее, с более крепкими мышцами и более выраженным животом.
Являясь частью высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), берпи помогают ускорить обмен веществ и могут быть особенно полезны для людей, страдающих диабетом, ожирением или желающих улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Его преимущества включают в себя развитие и укрепление мышц, снижение артериального давления, эффективное сжигание калорий и тонус мышц.
Базовое берпи выполняется в четыре этапа:
Это упражнение идеально подходит для тех, у кого мало времени или кто не может пойти в спортзал. Всего за десять минут в день, выполняя не менее 20 непрерывных повторений, вы получите интенсивную и полную тренировку, где бы вы ни находились.
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
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