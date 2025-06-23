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Тренеры обожают его, а новички боятся: упражнение, которое не даёт телу шанса расслабиться

1:41
Спорт

Никаких гантелей, резинок и абонементов в зал. Одно простое движение, вдохновлённое подъемом в гору, стало фаворитом тренеров и спортсменов по всему миру. Знакомьтесь: "альпинист" - упражнение, которое работает на вас с первой секунды.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Почему "альпинист" стал хитом

Это упражнение объединяет всё, что нужно для эффективной тренировки:

  • Кардио

  • Выносливость

  • Сила корпуса

И всё это — только с весом собственного тела. Выполняется в любом месте и в любое время — в спальне, офисе, на ковре, на улице.

Какие мышцы работают? Почти все

Во время "альпиниста" задействуются:

  • Пресс и корпус

  • Трицепсы и грудные мышцы

  • Плечи

  • Ягодицы и ноги

Одно движение — и ваше тело включается в режим тотального тонуса. А высокая интенсивность ускоряет обмен веществ, заставляя организм сжигать калории даже после тренировки.

Как делать правильно

Чтобы не навредить себе и получить максимум пользы, следуйте инструкции:

  1. Примите позицию высокой планки: руки под плечами, спина ровная, тело — в одну прямую линию.

  2. Подтягивайте одно колено к груди максимально быстро.

  3. Чередуйте ноги в быстром темпе, не двигая корпусом.

  4. Дышите равномерно — вдох через нос, выдох через рот.

Интенсивность под вас

Выбирайте подходящий формат:

  • По времени: 30-45 секунд на подход

  • По повторениям: 10-15 на каждую ногу

Хотите сложнее? Увеличьте темп или время. Начинаете с нуля? Сбавьте скорость, но следите за техникой.

Универсальное упражнение, которое стоит попробовать уже сегодня

"Альпинист" — это больше, чем тренировка. Это проверка на выносливость, сила в компактной форме и спасение для тех, кто не любит скучные упражнения.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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