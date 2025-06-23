Тренеры обожают его, а новички боятся: упражнение, которое не даёт телу шанса расслабиться

Никаких гантелей, резинок и абонементов в зал. Одно простое движение, вдохновлённое подъемом в гору, стало фаворитом тренеров и спортсменов по всему миру. Знакомьтесь: "альпинист" - упражнение, которое работает на вас с первой секунды.
Это упражнение объединяет всё, что нужно для эффективной тренировки:
Кардио
Выносливость
Сила корпуса
И всё это — только с весом собственного тела. Выполняется в любом месте и в любое время — в спальне, офисе, на ковре, на улице.
Во время "альпиниста" задействуются:
Пресс и корпус
Трицепсы и грудные мышцы
Плечи
Ягодицы и ноги
Одно движение — и ваше тело включается в режим тотального тонуса. А высокая интенсивность ускоряет обмен веществ, заставляя организм сжигать калории даже после тренировки.
Чтобы не навредить себе и получить максимум пользы, следуйте инструкции:
Примите позицию высокой планки: руки под плечами, спина ровная, тело — в одну прямую линию.
Подтягивайте одно колено к груди максимально быстро.
Чередуйте ноги в быстром темпе, не двигая корпусом.
Дышите равномерно — вдох через нос, выдох через рот.
Выбирайте подходящий формат:
По времени: 30-45 секунд на подход
По повторениям: 10-15 на каждую ногу
Хотите сложнее? Увеличьте темп или время. Начинаете с нуля? Сбавьте скорость, но следите за техникой.
"Альпинист" — это больше, чем тренировка. Это проверка на выносливость, сила в компактной форме и спасение для тех, кто не любит скучные упражнения.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
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