Тренеры обожают его, а новички боятся: упражнение, которое не даёт телу шанса расслабиться

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Никаких гантелей, резинок и абонементов в зал. Одно простое движение, вдохновлённое подъемом в гору, стало фаворитом тренеров и спортсменов по всему миру. Знакомьтесь: "альпинист" - упражнение, которое работает на вас с первой секунды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина делает планку

Почему "альпинист" стал хитом

Это упражнение объединяет всё, что нужно для эффективной тренировки:

Кардио

Выносливость

Сила корпуса

И всё это — только с весом собственного тела. Выполняется в любом месте и в любое время — в спальне, офисе, на ковре, на улице.

Какие мышцы работают? Почти все

Во время "альпиниста" задействуются:

Пресс и корпус

Трицепсы и грудные мышцы

Плечи

Ягодицы и ноги

Одно движение — и ваше тело включается в режим тотального тонуса. А высокая интенсивность ускоряет обмен веществ, заставляя организм сжигать калории даже после тренировки.

Как делать правильно

Чтобы не навредить себе и получить максимум пользы, следуйте инструкции:

Примите позицию высокой планки: руки под плечами, спина ровная, тело — в одну прямую линию. Подтягивайте одно колено к груди максимально быстро. Чередуйте ноги в быстром темпе, не двигая корпусом. Дышите равномерно — вдох через нос, выдох через рот.

Интенсивность под вас

Выбирайте подходящий формат:

По времени: 30-45 секунд на подход

По повторениям: 10-15 на каждую ногу

Хотите сложнее? Увеличьте темп или время. Начинаете с нуля? Сбавьте скорость, но следите за техникой.

Универсальное упражнение, которое стоит попробовать уже сегодня

"Альпинист" — это больше, чем тренировка. Это проверка на выносливость, сила в компактной форме и спасение для тех, кто не любит скучные упражнения.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

