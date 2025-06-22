Прощай, пилатес: это упражнение с низкой ударной нагрузкой приобретает все больше поклонников

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Прощай, пилатес? Это популярное занятие представлено как малотравматичная альтернатива, которая тонизирует быстрее и обеспечивает физические, умственные и социальные преимущества. Вот почему эта дисциплина может стать вашим новым союзником.

Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ поза Baby Cobra в йоге

Медицинский центр Джонса Хопкинса рекомендует регулярную практику йоги из-за ее многочисленных положительных эффектов на тело и разум, а также из-за ее способности укреплять социальные связи.

На физическом уровне йога укрепляет и тонизирует мышцы, а также улучшает кровообращение за счет сочетания медленных движений и глубокого дыхания, что увеличивает силу, гибкость и равновесие.

Более того, она так же эффективна, как и обычная растяжка, для облегчения боли в пояснице и повышения подвижности у тех, кто страдает от боли в спине. Практика этого упражнения также может уменьшить симптомы артрита и способствовать улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Йога способствует релаксации, что способствует более спокойному сну. Те, кто включает эту дисциплину в свою рутину, часто испытывают повышенную физическую и умственную энергию, более устойчивое состояние бдительности, более позитивное настроение и снижение негативных эмоций.

Йога, со своей стороны, предлагает преимущества в плане социального и самообслуживания. Участие в групповых занятиях создает среду взаимной поддержки, которая уменьшает чувство одиночества и повышает мотивацию. Кроме того, эта практика побуждает людей уделять больше внимания собственным потребностям, формируя более здоровые и осознанные привычки образа жизни.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

