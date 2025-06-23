Их никто не делает, но они дают лучшие результаты: эти приседания сжигают жир в ногах и ягодицах

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Каждая вариация приседаний имеет свою направленность в зависимости от ваших целей. Так что, если вы хотите сжечь жир в ногах и ягодицах, включите эти шесть приседаний, которые работают интенсивно и увеличивают расход энергии.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Виды приседаний для активации сжигания жира в ногах и ягодицах

Существует много видов приседаний, включая приседания с собственным весом без оборудования, приседания с отягощением и функциональные вариации. Но если вы хотите активировать сжигание жира в ногах и ягодицах, наиболее эффективными вариациями являются: приседания с прыжком, болгарские приседания, приседания с отягощением, приседания сумо с отягощением, приседания с эластичными лентами и комбинированные приседания.

Эти приседания выполняются в сетах от умеренной до интенсивной, которые генерируют высокий расход энергии во время и после тренировки, в сочетании с короткими периодами отдыха, чтобы поддерживать частоту сердечных сокращений. Таким образом, эти вариации являются полным и эффективным упражнением для достижения вашей цели.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

