Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: но именно это упражнение запускает жиросжигание

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Включение приседаний в общую программу тренировок — ключ к потере общего, а не локального жира, согласно исследованию, опубликованному Baptist Health.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Преимущества приседаний для сжигания жира

Приседания — это хорошая силовая тренировка для сжигания жира, поскольку они задействуют большие группы мышц, включая квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и корпус, что вызывает полезный метаболический отклик и усиливает сжигание жира даже после тренировки.

Включение приседаний в комплексную программу тренировок для сжигания жира стало предметом научных исследований.

Например, в 8-недельном исследовании, опубликованном в Международном журнале спорта и медицинских наук при инвалидности, 18 молодых мужчин выполняли приседания 3 дня в неделю с двухдневными интервалами отдыха.

В каждом сеансе они выполняли "4 подхода по 6 повторений упражнений на приседания с нагрузкой 85% от максимальной силы", — отмечается в исследовании.

После двух месяцев тренировок на приседания исследователи отметили "значительное снижение процента жира в организме на 7,15%".

Следует отметить, что в целом тренеры рекомендуют включать упражнения на приседания в программу силовых тренировок, сопровождаемую кардиотренировками и правильной диетой.

Это также было интерпретировано авторами данного исследования, которые пришли к выводу, что его введение может быть эффективным "для снижения доли жира в организме и увеличения мышечной массы за счет повышенного потребления кислорода после упражнений при аэробном метаболизме, который обеспечивает получение энергии в основном из жира".

Разница между приседаниями, HIIT и прессом для сжигания жира

Достаточно ли приседаний для сжигания жира? Хорошо известно, что высокоинтенсивные интервальные тренировки — это интенсивные кардиоупражнения, которые очень эффективны для сжигания жира.

Упражнения на пресс — это целенаправленные упражнения, которые полезны для тонуса мышц живота, но сами по себе они не сжигают жир.

Между тем, приседания — это силовые упражнения, которые задействуют ноги и ягодицы, поэтому они косвенно способствуют сжиганию жира.

Поэтому для сжигания жира идеальным вариантом является сочетание приседаний с HIIT-тренировками и поддержание контролируемого дефицита калорий.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

