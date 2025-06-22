Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: но именно это упражнение запускает жиросжигание

Включение приседаний в общую программу тренировок — ключ к потере общего, а не локального жира, согласно исследованию, опубликованному Baptist Health.
Приседания — это хорошая силовая тренировка для сжигания жира, поскольку они задействуют большие группы мышц, включая квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и корпус, что вызывает полезный метаболический отклик и усиливает сжигание жира даже после тренировки.
Включение приседаний в комплексную программу тренировок для сжигания жира стало предметом научных исследований.
Например, в 8-недельном исследовании, опубликованном в Международном журнале спорта и медицинских наук при инвалидности, 18 молодых мужчин выполняли приседания 3 дня в неделю с двухдневными интервалами отдыха.
В каждом сеансе они выполняли "4 подхода по 6 повторений упражнений на приседания с нагрузкой 85% от максимальной силы", — отмечается в исследовании.
После двух месяцев тренировок на приседания исследователи отметили "значительное снижение процента жира в организме на 7,15%".
Следует отметить, что в целом тренеры рекомендуют включать упражнения на приседания в программу силовых тренировок, сопровождаемую кардиотренировками и правильной диетой.
Это также было интерпретировано авторами данного исследования, которые пришли к выводу, что его введение может быть эффективным "для снижения доли жира в организме и увеличения мышечной массы за счет повышенного потребления кислорода после упражнений при аэробном метаболизме, который обеспечивает получение энергии в основном из жира".
Достаточно ли приседаний для сжигания жира? Хорошо известно, что высокоинтенсивные интервальные тренировки — это интенсивные кардиоупражнения, которые очень эффективны для сжигания жира.
Упражнения на пресс — это целенаправленные упражнения, которые полезны для тонуса мышц живота, но сами по себе они не сжигают жир.
Между тем, приседания — это силовые упражнения, которые задействуют ноги и ягодицы, поэтому они косвенно способствуют сжиганию жира.
Поэтому для сжигания жира идеальным вариантом является сочетание приседаний с HIIT-тренировками и поддержание контролируемого дефицита калорий.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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