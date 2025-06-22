После 60 лет будете чувствовать себя на 20 лет моложе: это упражнение идеально против боли в суставах

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Боль в суставах часто усиливается с возрастом. По данным Arthritis Foundation, многие пожилые люди обращаются к йоге как к мягкой форме упражнений, которая не только снимает напряжение, но и улучшает гибкость суставов.

Фото: freepik йога для пожилых

Преимущества упражнений:

Повышают гибкость и подвижность, противодействуя скованности, которая часто сопровождает старение.

Укрепляют равновесие, снижая риск падений и возможных травм.

Сохраняют мышечную массу, помогая поддерживать физическую силу.

Улучшают емкость легких, что способствует расслаблению и снимает проблемы с дыханием.

Улучшают память и задерживают снижение когнитивных функций, связанное с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

Поднимают настроение и облегчают симптомы депрессии и тревоги благодаря повышению уровня серотонина.

Со своей стороны, Фонд борьбы с артритом отмечает, что йога может быть полезна для людей с артритом и тугоподвижностью суставов, поскольку ее упражнения на растяжку улучшают диапазон движений и, следовательно, гибкость.

Для пожилых людей важно заниматься йогой безопасно и эффективно. Ключевая рекомендация — всегда выполнять позы под руководством квалифицированного инструктора. Это сводит к минимуму риск получения травмы.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

