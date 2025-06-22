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После 60 лет будете чувствовать себя на 20 лет моложе: это упражнение идеально против боли в суставах

1:24
Спорт

Боль в суставах часто усиливается с возрастом. По данным Arthritis Foundation, многие пожилые люди обращаются к йоге как к мягкой форме упражнений, которая не только снимает напряжение, но и улучшает гибкость суставов.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Преимущества упражнений:

  • Повышают гибкость и подвижность, противодействуя скованности, которая часто сопровождает старение.
  • Укрепляют равновесие, снижая риск падений и возможных травм.
  • Сохраняют мышечную массу, помогая поддерживать физическую силу.
  • Улучшают емкость легких, что способствует расслаблению и снимает проблемы с дыханием.
  • Улучшают память и задерживают снижение когнитивных функций, связанное с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.
  • Поднимают настроение и облегчают симптомы депрессии и тревоги благодаря повышению уровня серотонина.

Со своей стороны, Фонд борьбы с артритом отмечает, что йога может быть полезна для людей с артритом и тугоподвижностью суставов, поскольку ее упражнения на растяжку улучшают диапазон движений и, следовательно, гибкость.

Для пожилых людей важно заниматься йогой безопасно и эффективно. Ключевая рекомендация — всегда выполнять позы под руководством квалифицированного инструктора. Это сводит к минимуму риск получения травмы.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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