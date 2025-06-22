После 60 лет будете чувствовать себя на 20 лет моложе: это упражнение идеально против боли в суставах

Боль в суставах часто усиливается с возрастом. По данным Arthritis Foundation, многие пожилые люди обращаются к йоге как к мягкой форме упражнений, которая не только снимает напряжение, но и улучшает гибкость суставов.
Преимущества упражнений:
Со своей стороны, Фонд борьбы с артритом отмечает, что йога может быть полезна для людей с артритом и тугоподвижностью суставов, поскольку ее упражнения на растяжку улучшают диапазон движений и, следовательно, гибкость.
Для пожилых людей важно заниматься йогой безопасно и эффективно. Ключевая рекомендация — всегда выполнять позы под руководством квалифицированного инструктора. Это сводит к минимуму риск получения травмы.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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