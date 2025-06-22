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Это древнее упражнение с низкой ударной нагрузкой эффективнее, чем планка для пресса

1:28
Спорт

Можете ли вы представить себе древнее, низкоударное занятие, которое было бы эффективнее, чем планка для живота? Это занятие — йога, и здесь мы объясняем, почему оно поможет вам привести в тонус все тело.

Спортивная девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спортивная девушка

На физическом уровне йога улучшает силу, равновесие и гибкость посредством медленных, контролируемых движений в сочетании с глубоким дыханием, что оптимизирует кровообращение и подготавливает мышцы.

Кроме того, удержание определенных поз укрепляет мышечную систему.

Поза лодки (Навасана) отлично подходит для проработки всего корпуса. Сядьте, вытянув ноги, затем одновременно поднимите руки и ноги, балансируя на тазовых костях. Эта поза глубоко укрепляет мышцы живота и тонизирует талию.

В позе лука (Дханурасана) лежа лицом вниз и согнув колени, чтобы обхватить лодыжки руками, вы интенсивно растягиваете мышцы живота. Поднимая грудь и ноги от пола, вы не только активируете корпус, но и способствуете потере жира в этой области.

Между тем, поза моста (Сету Бандхасана) одновременно укрепляет живот, ягодицы и бедра. Лежа на спине с согнутыми коленями и ступнями на полу, поднимите бедра, удерживая плечи и ступни твердо на полу. Этот подъем задействует корпус и улучшает силу задней части тела.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Это древнее упражнение с низкой ударной нагрузкой эффективнее, чем планка для пресса
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