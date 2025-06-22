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Кто-то делает это ради фигуры, а кто-то — чтобы выжить: эффект тренировок оказался неожиданным

2:46
Спорт

Если бы существовало универсальное лекарство от сотен болезней — его назвали бы "физическая активность". Врачи не устают повторять: регулярные упражнения улучшают настроение, здоровье сердца и даже качество жизни. А теперь доказано: они могут снизить риск повторного появления рака.

Простая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Простая тренировка

Новое исследование с мощными выводами

На конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) представили результаты масштабного рандомизированного исследования, которое длилось почти 15 лет и охватило 900 пациентов с раком толстой кишки 3 стадии. Почти все прошли курс химиотерапии и восстановились — но угроза рецидива висела в воздухе.

Два пути после лечения: движение или инструкции

Пациентов разделили на две группы. Одни получили простые материалы о здоровом образе жизни. Другие — включились в специально разработанную трёхлетнюю фитнес-программу, начатую сразу после химиотерапии.

Первые 12 месяцев они встречались с тренером каждые две недели, затем — ежемесячно. Главное условие: найти приятную активность (ходьба, велосипед, силовые) и не останавливаться.

8 лет спустя: разница — в жизнях

Результаты оказались мощными.

Спустя восемь лет:

  • 90% участников в тренировочной группе не столкнулись с рецидивом

  • В группе, где не было программы, этот показатель — 83%

Также у тех, кто занимался, снизилась вероятность новых онкодиагнозов, а выживаемость в целом стала выше.

Движение, которое действительно лечит

Авторы подчёркивают: именно регулярная физическая активность стала ключом к долгосрочной защите. Индивидуальный подход, постепенная нагрузка и поддержка тренера — дали результат, который невозможно списать на случайность.

Врачи не спорят: двигаться нужно всем

Исследование не отменяет важность консультаций с врачом. Но оно показывает: восстановление — это не только капельницы и таблетки. Это шаги, движения, усилия. Каждый день — вклад в жизнь без рецидивов.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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