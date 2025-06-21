Мужская тренировка: эти 5 упражнений должен выполнять каждый парень, чтобы продлить жизнь

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Нет сомнений, что силовые тренировки — один из лучших способов хорошо стареть. С годами наши тела начинают терять плотность костей и мышечную массу, что может повлиять на равновесие, подвижность и общую функцию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Развитие силы не только помогает противодействовать возрастной потере мышечной массы, но также может способствовать лучшей координации и здоровью суставов. Кроме того, новые исследования показывают, что поддержание мышечной силы может даже способствовать более долгой и здоровой жизни.

В интервью со Стивом Бартлеттом, сертифицированным специалистом по силовой и кондиционной подготовке и основателем ATHLEAN-X, Джефф Кавальери разобрал пять упражнений, которые должен выполнять каждый мужчина, чтобы максимально продлить жизнь.

RDL на одной ноге

Возьмите две гантели перед собой. Отведите бедра назад и поднимите правую ногу позади себя, опуская гантели к полу. Сохраняйте поясницу в естественном прогибе, затем вытяните бедра, чтобы вернуться в исходное положение. Вы должны коснуться земли, отвести ногу назад и подняться из этого положения. Однако мы возвращаемся назад и стараемся сделать в общей сложности пять повторений каждый раз, сохраняя контроль над телом.

Приседания и тяга

Начните с положения стоя, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты наружу. Опуститесь в приседание с собственным весом. Поместите локти внутрь коленей и слегка надавите на них, чтобы раскрыть бедра. Удерживая пальцы ног или лодыжки, держите одну руку опущенной, а другую поднимите прямо вверх, вращая вокруг середины спины и следя за рукой глазами. Опустите руку обратно вниз и повторите движение с другой стороны.

Приседания сумо

Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, а носки слегка разверните наружу. Отогните бедра назад и присядьте, удерживая поясницу ровной и дотягиваясь руками до пальцев ног в нижнем положении. Удерживайте положение несколько секунд, а затем используйте локти, чтобы развести колени еще дальше, чтобы глубже погрузиться в присед.

Отжимания задней цепью

Выполните отжимание, а затем лягте лицом вниз на пол, вытянув руки прямо перед собой, а ноги полностью выпрямив позади себя. Задействуйте всю заднюю часть — сожмите подколенные сухожилия, направьте носки ног, поднимите грудь, руки и ноги от пола, как в Супермене. Поддерживая это положение, думайте о том, что вы нажимаете руками вниз, как будто вы отталкиваете пол, но на самом деле не касайтесь его. Удерживайте сокращение в течение нескольких секунд, затем опустите тело обратно на пол контролируемым образом. Затем верните руки в положение для отжиманий и выполните стандартное отжимание.

Отведение бедра

Лягте на правый бок, чтобы начать, нижняя нога прямая, верхняя нога слегка согнута, а пальцы ног направлены вниз в пол. Из этого положения отведите верхнюю ногу назад как можно дальше. Поднимите эту ногу, пока не почувствуете сокращение в ягодицах. Удерживайте положение в течение 30-60 секунд.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

