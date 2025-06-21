Мужская тренировка: эти 5 упражнений должен выполнять каждый парень, чтобы продлить жизнь

Нет сомнений, что силовые тренировки — один из лучших способов хорошо стареть. С годами наши тела начинают терять плотность костей и мышечную массу, что может повлиять на равновесие, подвижность и общую функцию.
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Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Развитие силы не только помогает противодействовать возрастной потере мышечной массы, но также может способствовать лучшей координации и здоровью суставов. Кроме того, новые исследования показывают, что поддержание мышечной силы может даже способствовать более долгой и здоровой жизни.
В интервью со Стивом Бартлеттом, сертифицированным специалистом по силовой и кондиционной подготовке и основателем ATHLEAN-X, Джефф Кавальери разобрал пять упражнений, которые должен выполнять каждый мужчина, чтобы максимально продлить жизнь.
RDL на одной ноге
Возьмите две гантели перед собой. Отведите бедра назад и поднимите правую ногу позади себя, опуская гантели к полу.
Сохраняйте поясницу в естественном прогибе, затем вытяните бедра, чтобы вернуться в исходное положение.
Вы должны коснуться земли, отвести ногу назад и подняться из этого положения. Однако мы возвращаемся назад и стараемся сделать в общей сложности пять повторений каждый раз, сохраняя контроль над телом.
Приседания и тяга
Начните с положения стоя, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты наружу.
Опуститесь в приседание с собственным весом.
Поместите локти внутрь коленей и слегка надавите на них, чтобы раскрыть бедра.
Удерживая пальцы ног или лодыжки, держите одну руку опущенной, а другую поднимите прямо вверх, вращая вокруг середины спины и следя за рукой глазами.
Опустите руку обратно вниз и повторите движение с другой стороны.
Приседания сумо
Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, а носки слегка разверните наружу.
Отогните бедра назад и присядьте, удерживая поясницу ровной и дотягиваясь руками до пальцев ног в нижнем положении.
Удерживайте положение несколько секунд, а затем используйте локти, чтобы развести колени еще дальше, чтобы глубже погрузиться в присед.
Отжимания задней цепью
Выполните отжимание, а затем лягте лицом вниз на пол, вытянув руки прямо перед собой, а ноги полностью выпрямив позади себя.
Задействуйте всю заднюю часть — сожмите подколенные сухожилия, направьте носки ног, поднимите грудь, руки и ноги от пола, как в Супермене.
Поддерживая это положение, думайте о том, что вы нажимаете руками вниз, как будто вы отталкиваете пол, но на самом деле не касайтесь его.
Удерживайте сокращение в течение нескольких секунд, затем опустите тело обратно на пол контролируемым образом.
Затем верните руки в положение для отжиманий и выполните стандартное отжимание.
Отведение бедра
Лягте на правый бок, чтобы начать, нижняя нога прямая, верхняя нога слегка согнута, а пальцы ног направлены вниз в пол.
Из этого положения отведите верхнюю ногу назад как можно дальше.
Поднимите эту ногу, пока не почувствуете сокращение в ягодицах.
Удерживайте положение в течение 30-60 секунд.
Уточнения
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.