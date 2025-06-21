Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорткар, который не должен был выжить: самый сумасшедший автомобиль от Renault
Вне зоны доступа: именно это сорвало мирные переговоры Ирана и США
Скрежет металла: масштабная авария на Каширском шоссе Москвы
Купание собак: когда оно спасает от зуда, а когда вредит коже
4 миллиарда долларов на войну: Великобритания готовится напасть на Россию
Кэшбек для Европы: Украина намерена захватить ЕС необычным образом
Смерть в форме: сотрудник ТЦК сбил украинку и сбежал с места ДТП
Побег по-украински: Зеленский отрицает бегство министров из страны
Семейный побег: украинская элита сбегает из страны

Мужская тренировка: эти 5 упражнений должен выполнять каждый парень, чтобы продлить жизнь

3:26
Спорт

Нет сомнений, что силовые тренировки — один из лучших способов хорошо стареть. С годами наши тела начинают терять плотность костей и мышечную массу, что может повлиять на равновесие, подвижность и общую функцию.

Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Развитие силы не только помогает противодействовать возрастной потере мышечной массы, но также может способствовать лучшей координации и здоровью суставов. Кроме того, новые исследования показывают, что поддержание мышечной силы может даже способствовать более долгой и здоровой жизни.

В интервью со Стивом Бартлеттом, сертифицированным специалистом по силовой и кондиционной подготовке и основателем ATHLEAN-X, Джефф Кавальери разобрал пять упражнений, которые должен выполнять каждый мужчина, чтобы максимально продлить жизнь.

RDL на одной ноге

  1. Возьмите две гантели перед собой. Отведите бедра назад и поднимите правую ногу позади себя, опуская гантели к полу.
  2. Сохраняйте поясницу в естественном прогибе, затем вытяните бедра, чтобы вернуться в исходное положение.
  3. Вы должны коснуться земли, отвести ногу назад и подняться из этого положения. Однако мы возвращаемся назад и стараемся сделать в общей сложности пять повторений каждый раз, сохраняя контроль над телом.

Приседания и тяга

  1. Начните с положения стоя, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты наружу.
  2. Опуститесь в приседание с собственным весом.
  3. Поместите локти внутрь коленей и слегка надавите на них, чтобы раскрыть бедра.
  4. Удерживая пальцы ног или лодыжки, держите одну руку опущенной, а другую поднимите прямо вверх, вращая вокруг середины спины и следя за рукой глазами.
  5. Опустите руку обратно вниз и повторите движение с другой стороны.

Приседания сумо

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, а носки слегка разверните наружу.
  2. Отогните бедра назад и присядьте, удерживая поясницу ровной и дотягиваясь руками до пальцев ног в нижнем положении.
  3. Удерживайте положение несколько секунд, а затем используйте локти, чтобы развести колени еще дальше, чтобы глубже погрузиться в присед.

Отжимания задней цепью

  1. Выполните отжимание, а затем лягте лицом вниз на пол, вытянув руки прямо перед собой, а ноги полностью выпрямив позади себя.
  2. Задействуйте всю заднюю часть — сожмите подколенные сухожилия, направьте носки ног, поднимите грудь, руки и ноги от пола, как в Супермене.
  3. Поддерживая это положение, думайте о том, что вы нажимаете руками вниз, как будто вы отталкиваете пол, но на самом деле не касайтесь его.
  4. Удерживайте сокращение в течение нескольких секунд, затем опустите тело обратно на пол контролируемым образом.
  5. Затем верните руки в положение для отжиманий и выполните стандартное отжимание.

Отведение бедра

  1. Лягте на правый бок, чтобы начать, нижняя нога прямая, верхняя нога слегка согнута, а пальцы ног направлены вниз в пол.
  2. Из этого положения отведите верхнюю ногу назад как можно дальше.
  3. Поднимите эту ногу, пока не почувствуете сокращение в ягодицах.
  4. Удерживайте положение в течение 30-60 секунд.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Домашние животные
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Последние материалы
Корабль капитана Кука: научная сенсация или преждевременный вывод
Этот тренд покоряет мир: как призрачные ресницы меняют правила игры в макияже
Кошка сбрасывает больше шерсти, чем обычно — причина неочевидна
Низкие цены на топливо: какой город стал чемпионом экономии
Кран снова как новый — за 5 минут и без вредных гелей
Вы ещё не пробовали? Всего 20 минут в мультиварке и пирог с шелковицей заменит вам завтрак, и десерт
Мужская тренировка: эти 5 упражнений должен выполнять каждый парень, чтобы продлить жизнь
Обновлённый Yaris Cross: гибрид нового поколения — и это только начало настоящей революции
Психиатры видят то, что не видит народ: ментальное здоровье Трампа под вопросом
Сара Джессика Паркер раскрыла боль, скрытую за улыбкой: как одна заметка в СМИ довела актрису до слёз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.