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Хотите сильную спину? Эта недооцененная тяга — секретное оружие пауэрлифтера

1:44
Спорт

Если вы серьезно настроены на развитие сильной, мускулистой спины, пришло время переосмыслить свои тренировки верхней части тела.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Конечно, тяги штанги и подтягивания с отягощением являются основными упражнениями, но если ваша цель — общая масса верхней части тела, есть одна недооцененная вариация тяг, которая заслуживает места в вашей программе: тяга Крока.

Названная в честь бывшей профессиональной пауэрлифтерши Джене Мари Крочалески, тяга Крока — это жестокое испытание силы и выдержки. Крочалески стала известна тем, что делала многоповторные сеты с самодельными гантелями весом более 200 фунтов, — получая при этом огромные результаты в спине и руках.

Ниже мы расскажем, как выполнять это упражнение с правильной техникой:

  1. Поставьте одну ногу на тренировочную скамью, используя руку для поддержки.
  2. Наклонитесь противоположной рукой, чтобы схватить тяжелую гантель, которая должна лежать на полу рядом со скамьей.
  3. Взрывным движением поднимите гантель, поднимая руку вверх и назад к туловищу. Двигайтесь бедром.
  4. Когда локоть пройдет за среднюю линию туловища, используйте контроль, чтобы опустить вес на пол.
  5. После того, как вы выполните все повторения, поменяйте сторону.

Любой новичок в подъеме может получить лучшие результаты в наращивании мышечной массы с помощью традиционной наклонной тяги. Тем не менее, те, у кого есть многолетний опыт традиционных методов тренировок, могут извлечь пользу из добавления тяги Крока в свою программу, если они не делали ее регулярно в прошлом.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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