Хотите сильную спину? Эта недооцененная тяга — секретное оружие пауэрлифтера

Если вы серьезно настроены на развитие сильной, мускулистой спины, пришло время переосмыслить свои тренировки верхней части тела.
Конечно, тяги штанги и подтягивания с отягощением являются основными упражнениями, но если ваша цель — общая масса верхней части тела, есть одна недооцененная вариация тяг, которая заслуживает места в вашей программе: тяга Крока.
Названная в честь бывшей профессиональной пауэрлифтерши Джене Мари Крочалески, тяга Крока — это жестокое испытание силы и выдержки. Крочалески стала известна тем, что делала многоповторные сеты с самодельными гантелями весом более 200 фунтов, — получая при этом огромные результаты в спине и руках.
Ниже мы расскажем, как выполнять это упражнение с правильной техникой:
Любой новичок в подъеме может получить лучшие результаты в наращивании мышечной массы с помощью традиционной наклонной тяги. Тем не менее, те, у кого есть многолетний опыт традиционных методов тренировок, могут извлечь пользу из добавления тяги Крока в свою программу, если они не делали ее регулярно в прошлом.
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