Эта популярная диетическая привычка может навредить не только спортивным достижениям

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Потеря веса часто рассматривается как быстрый путь к улучшению здоровья, но есть грань между здоровыми привычками и вредными крайностями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с гантелей смотрит в смартфон

Хотя регулярные упражнения и питательная диета могут предотвратить ряд заболеваний и улучшить ваше психическое здоровье, слишком сильное стремление сбросить лишние килограммы может иметь обратный эффект. На самом деле, сокращение калорий и перетренированность в погоне за более низкой цифрой на весах могут ухудшить симптомы депрессии, говорится в новом исследовании.

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, собрало данные за 2007-2018 годы у более чем 28 000 взрослых, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания (NHANES).

Для исследования рассматривали две разные оценки участников: одну об их диете, а другую о том, насколько серьезны у них симптомы депрессии. Вопросы включали: "(Вы) в настоящее время придерживаетесь какой-либо диеты, либо для похудения, либо по какой-либо другой причине, связанной со здоровьем?" Если участник отвечал "Да", ему задавался дополнительный вопрос: "Какую диету (вы) придерживаетесь?"

Затем диетические модели были разделены на четыре группы: диеты с ограничением калорий, диеты с ограничением питательных веществ, устоявшиеся диетические модели и отсутствие диеты. Исследователи также исследовали ИМТ и пол людей, чтобы выяснить, имеют ли эти факторы значение. Затем они использовали статистическую программу для изучения связи между диетой и депрессией.

Исследователи обнаружили, что из всех диетических моделей диеты с ограничением калорий были связаны со значительным увеличением показателей симптомов депрессии по сравнению с отсутствием диеты.

"Ограничение калорий может влиять на настроение несколькими способами", — говорит доктор Алекса Мизес Малчук. "Оно может изменять уровень сахара в крови, что напрямую влияет на настроение (например, если уровень сахара в крови слишком низкий). Сильное ограничение калорий также может влиять на уровень энергии (что, в свою очередь, отрицательно влияет на настроение). И даже небольшое ограничение калорий может психологически заставить людей чувствовать себя обделенными, и это также может заставить людей чувствовать себя подавленными".

По словам Малчука, это всего лишь несколько причин, по которым низкокалорийные диеты может быть сложно придерживаться. Но это не значит, что вам следует отказаться от достижения более здорового состава тела. Вместо того чтобы резко снижать потребление калорий, обратитесь к врачу, который поможет вам сосредоточиться на сбалансированном питании, включающем все три основных макроэлемента — углеводы, жиры и белки — чтобы подпитывать ваше тело и поддерживать устойчивую потерю веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

