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Никто не скажет тебе это в зале: разминка может быть самой бесполезной частью тренировки

2:22
Спорт

Фитнес-мир давно разделён: одни уверены, что без разминки ты в шаге от травмы, другие — что это пустая трата времени. Кто прав?

Йога
Фото: Yoga by Dave Rosenblum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йога

Новое исследование наконец-то расставило акценты. И ответ может вас удивить.

Три подхода — и ни один не победил

Учёные протестировали 29 опытных тяжелоатлетов.

Каждого отправили на силовую тренировку с одним из трёх протоколов:

  • Без разминки вообще

  • Один разминочный подход

  • Два разминочных подхода с разной нагрузкой

Затем все выполняли четыре рабочих подхода жима лёжа и жима ногами с весом на 10 повторений.

Что показали цифры

Удивительно, но разницы почти не было. Количество повторений, усталость, объёмы — всё осталось примерно на одном уровне, независимо от того, разминались участники или нет.

Даже вероятность того, что разминка хоть как-то повлияла на результат, оказалась "чрезвычайно низкой".

Так разминка — миф? Не совсем

Важно: исследование касалось только производительности, а не риска травм. Пока научных доказательств, что разминка снижает травматизм, немного, но это не значит, что их нет.

И да — если вы работаете с тяжёлыми весами, скакать в сессию без подготовки всё же не стоит.

Всё зависит от целей и нагрузки

Если вы делаете умеренный объём и работаете в комфортной зоне — разминка может быть необязательна. Но если идёте на максимум — лучше всё-таки разогреться. Особенно если вы не хотите потом лечить плечо и вспоминать про RPE со слезами.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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