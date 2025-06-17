Никто не скажет тебе это в зале: разминка может быть самой бесполезной частью тренировки

Фитнес-мир давно разделён: одни уверены, что без разминки ты в шаге от травмы, другие — что это пустая трата времени. Кто прав?
Новое исследование наконец-то расставило акценты. И ответ может вас удивить.
Учёные протестировали 29 опытных тяжелоатлетов.
Каждого отправили на силовую тренировку с одним из трёх протоколов:
Без разминки вообще
Один разминочный подход
Два разминочных подхода с разной нагрузкой
Затем все выполняли четыре рабочих подхода жима лёжа и жима ногами с весом на 10 повторений.
Удивительно, но разницы почти не было. Количество повторений, усталость, объёмы — всё осталось примерно на одном уровне, независимо от того, разминались участники или нет.
Даже вероятность того, что разминка хоть как-то повлияла на результат, оказалась "чрезвычайно низкой".
Важно: исследование касалось только производительности, а не риска травм. Пока научных доказательств, что разминка снижает травматизм, немного, но это не значит, что их нет.
И да — если вы работаете с тяжёлыми весами, скакать в сессию без подготовки всё же не стоит.
Если вы делаете умеренный объём и работаете в комфортной зоне — разминка может быть необязательна. Но если идёте на максимум — лучше всё-таки разогреться. Особенно если вы не хотите потом лечить плечо и вспоминать про RPE со слезами.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.