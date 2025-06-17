Большинство людей ошибаются в этом, когда качают пресс: вот как на самом деле добиться рельефа на животе

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Если есть что-то, чем мы все вместе одержимы, так это пресс. Даже люди, которые редко посещают спортзал, постоянно ищут одно упражнение, которое покажет шесть кубиков. Мы потягиваем чай, избавляющий от вздутия живота, делаем челленджи по 100 скручиваний и покупаем ролики для пресса, которые клянемся использовать во время просмотра любимых шоу.

Фото: freepik мышцы пресса

Однако, по словам Джеффа Кавальера, сертифицированного специалиста по силовой и кондиционной подготовке и основателя ATHLEAN-X, большинство людей упускают главное: никакое количество скручиваний не растопит жир на животе. Несмотря на то, что утверждал каждый фитнес-журнал 90-х, локальное сжигание жира просто не работает.

В недавнем интервью Стивену Бартлетту Кавальер поделился показательным разговором с одним из подрядчиков, работавших над его домом. Мужчина спросил его: "Что я могу сделать, чтобы избавиться от этого жира на животе?" Кавальер ответил простым вопросом: "Ну, а что ты ешь?" Мужчина пожал плечами и сказал: "Я ем то, что хочу".

"Все еще существует убеждение, что для этого нужно всего лишь одно или два упражнения", — говорит Кавальер. "Пресс не получится получить только за счет упражнений — все дело в питании. Питание определяет уровень жира в организме больше, чем что-либо еще".

Это не значит, что вам не следует тренировать пресс. Хотя для его реального проявления необходим низкий процент жира в организме, Кавальер говорит, что целенаправленная работа над прессом может помочь развить мышцы под ним. Вам просто нужно быть достаточно поджарым, чтобы они были видны.

"Если вы не делаете никаких упражнений на пресс, у вас, вероятно, будет менее выраженный пресс, потому что эта мышца не будет развиваться", — добавляет он. "Нет ничего особенного в брюшном прессе, бицепсах или квадрицепсах; это все еще мышцы, которые можно развивать".

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

